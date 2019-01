La embajadora de Venezuela en la OEA, Asbina Ixchel Marín, rechazó la declaración y resaltó que no tiene el consenso de todos los Estados del foro americano. “El comunicado que se leyó aquí no es una declaración de la OEA, es un simple panfleto. No se puede engañar a la opinión pública. Es una operación de propaganda que intenta justificar el golpe de Estado”, afirmó.