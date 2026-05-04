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Policía desciende desde helicóptero para recuperar restos de empresario atacado por cocodrilo en Sudáfrica: vea el video

Un agente bajó con cuerdas a un río infestado de cocodrilos tras la desaparición de un empresario cuyo automóvil quedó atrapado en una inundación

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Por O Globo / Brasil / GDA
Policía ejecutó rescate aéreo en río con cocodrilos en Sudáfrica. Hallaron restos humanos dentro de un reptil tras desaparición de empresario.
Policía ejecutó rescate aéreo en río con cocodrilos en Sudáfrica. Hallaron restos humanos dentro de un reptil tras desaparición de empresario. (X (Twitter)/@CapricornFMNews)







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