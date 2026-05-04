Policía desciende desde helicóptero para recuperar restos de empresario atacado por cocodrilo en Sudáfrica: vea el video

Policía ejecutó rescate aéreo en río con cocodrilos en Sudáfrica. Hallaron restos humanos dentro de un reptil tras desaparición de empresario.

Una operación de alto riesgo movilizó a la policía en el noreste de Sudáfrica. Un agente descendió desde un helicóptero hasta un río con presencia de cocodrilos para recuperar los restos de un empresario desaparecido. El caso generó impacto tras la difusión de un video en redes sociales.

El hecho ocurrió en las cercanías del río Komati, próximo al Parque Nacional Kruger. El empresario desapareció días antes luego de que su automóvil quedara atrapado cuando intentó cruzar un puente bajo que estaba inundado.

Cuando las autoridades llegaron al sitio, ubicaron el vehículo vacío. La hipótesis inicial indicó que el hombre fue arrastrado por la fuerte corriente al intentar salir del automóvil.

La policía activó un amplio operativo. Equipos de búsqueda aérea y acuática participaron con helicópteros, drones y buzos. Durante un sobrevuelo, los agentes detectaron una pequeña isla donde varios cocodrilos permanecían al sol.

Human remains believed to be that of a missing businessman has been found inside a #crocodile in Komati River in Komatipoort in Mpumalanga.



The discovery was made on Saturday by a team which comprised of various departments, including the SAPS search and rescue unit.



Police… pic.twitter.com/vOJtrp9c4G — CapricornFM News (@CapricornFMNews) May 3, 2026

El capitán Johant Potgieter, jefe de una unidad de buceo policial, explicó a medios locales que un cocodrilo llamó la atención del equipo. El animal mostraba el abdomen abultado y no reaccionó ante el ruido de drones ni del helicóptero.

Ese comportamiento llevó a los investigadores a considerar que el reptil se alimentó recientemente. El animal fue abatido antes de iniciar el rescate. Las autoridades calificaron la intervención como compleja y peligrosa.

En el video divulgado, se observa al oficial descender mediante cuerdas hasta el agua. El objetivo fue asegurar al cocodrilo para su extracción aérea.

El reptil medía cerca de 4,5 metros y pesaba unos 500 kilos. Tras su traslado al Parque Nacional Kruger, especialistas hallaron restos humanos en su interior.

Las autoridades realizan pruebas de ADN para determinar si los restos corresponden al empresario desaparecido.

Durante el análisis, los investigadores encontraron seis tipos distintos de zapatos dentro del animal. Este hallazgo sugiere posibles ataques anteriores, aunque la policía aclaró que no constituye una prueba concluyente.

La jefa interina de la policía sudafricana, Puleng Dimpane, destacó el trabajo de los equipos. Señaló que la misión se desarrolló en una zona de alto riesgo con presencia de depredadores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.