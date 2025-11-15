Perú dominó el Mundial de Chocolates 2025 con una avalancha de medallas

Perú se posicionó como la potencia latinoamericana más destacada en los Premios Internacionales del Chocolate 2025. Las marcas peruanas ganaron oro, platas y bronces en categorías de barras negras puras, microlotes, alto porcentaje, teobromas alternativos, chocolate con leche, chocolate blanco, inclusiones, ganaches, fruta bañada e ingredientes de cacao.
La presencia peruana superó la de cualquier otro país de la región y se mantuvo entre las más sólidas del certamen.
Cacaosuyo obtuvo el oro más relevante para Perú. Su barra El Ganso (91,6) ganó la categoría de chocolate negro natural/de origen. El producto sumó tres reconocimientos especiales: país en crecimiento, comercio directo y fabricante de chocolate. Cacaosuyo añadió platas con Lakuna (89,9) y Piura Select (89,8), ambas dentro de las barras negras puras con alto nivel técnico.
Altoshima elevó aún más el protagonismo peruano. Su Pasta Pura de Cacao 100% (91,4) ganó oro en la categoría de barras con más de 85 % de cacao. El jurado destacó su intensidad y limpieza sensorial. Recibió también premios especiales por 100 % cacao, país en crecimiento y fabricante de chocolate.
El Perú destacó con fuerza en microlotes. Semillas de amor ganó plata con Cacao Chuncho 70% (90,8) y obtuvo una mención especial por receta. INTIKILLA logró plata con su 70% Cacao Chuncho Echarati (88,8). Otras barras peruanas se ubicaron en el cuadro de bronce: Chocolates Burgos (87,3), Wilces (87,3) y Yanary (87,3), todas elaboradas con cacao Chuncho o cacao de origen amazónico.
Las propuestas innovadoras también favorecieron al país. Chocolatería Pumatiy obtuvo dos platas en teobromas alternativos con Theobroma speciosum 67% (88,4) y Majambo 75% (87,9). La marca además ganó plata con su barra 70% Chuncho con Sal de Maras (89,0) dentro de la categoría gastronómica de inclusiones.
Las barras con inclusiones mostraron la diversidad peruana. ChocoMuseo ganó dos bronces con 100% Cacao con Piña (87,0) y 100% Cacao con Frutos Rojos (86,6). INTIKILLA obtuvo bronce con Chocolate 70% con Fresa Echarati (86,4), mientras que Yanary, Cheema y Kumay Jaén sumaron más bronces con barras entre 86,0 y 86,8 puntos.
En chocolate blanco, Barberis ganó plata con Blondie con Caramelo y Sal de Maras (89,1) y un premio especial por caramelización. En chocolate con leche con inclusiones, Magia Piura obtuvo plata con 49% con Ajonjolí y Piña (87,6).
En ganaches, Renacer Chocolatier ganó plata con Subincanum y Limón Mandarino (87,9) y acumuló tres premios por ingredientes locales, receta y uso de teobromas alternativos. La misma marca logró más medallas en bombones de frutos secos con chocolate negro y blanco con productos entre 88,5 y 88,9 puntos.
En ingredientes de cacao, Productos Vilcanota ganó plata con Cacao en Polvo (88,2) y Wilces obtuvo bronce con Manteca de Cacao Premium (86,6). En fruta bañada, Vilcanota sumó otra plata con Grageas de Kion al 60% (87,9).