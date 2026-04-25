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Perro ‘caramelo’ es reconocido como raza mexicana y símbolo de rescate animal

La PROPAEM incluyó al llamado perro caramelo entre las razas mexicanas como una categoría simbólica para promover la adopción responsable

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Por El Universal / México / GDA y El Tiempo / Colombia / GDA
El perro caramelo fue incorporado por la PROPAEM como símbolo de bienestar animal y adopción de perros mestizos en México.
El perro caramelo fue incorporado por la PROPAEM como símbolo de bienestar animal y adopción de perros mestizos en México. (Canva stock/Thais Ceneviva de Getty Images/Swastik Tripathi de Pexels)







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