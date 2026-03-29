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Periódico salvadoreño cierra su edición impresa tras 90 años

Medio anunció que mantendrá publicaciones digitales

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Por Patricia Recio
Diario de Hoy.
Así anunció el Diario de Hoy que dejaría de publicar su edición impresa (Captura de pantalla. /Captura de pantalla)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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