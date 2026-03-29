Periódico salvadoreño cierra su edición impresa tras 90 años

Así anunció el Diario de Hoy que dejaría de publicar su edición impresa

El Grupo Editorial anunció el cierre de la edición impresa de El Diario de Hoy y el periódico popular MÁS! ambos de El Salvador.

La decisión forma parte de una estrategia de transformación hacia un modelo completamente digital, informó la empresa.

“La decisión marca el fin de una etapa histórica para una empresa con 90 años de trayectoria en el periodismo salvadoreño y representa un cambio significativo en el ecosistema mediático de El Salvador, reflejando una tendencia global en la industria de los medios de comunicación”, indicaron en la publicación.

En ese mismo artículo, se agrega que los representantes de la compañía explicaron que que el cambio responde a la evolución de los hábitos de consumo de información, cada vez más orientados a plataformas digitales y dispositivos móviles.

De esta forma buscan fortalecer su “alcance, inmediatez y capacidad de interacción con las audiencias”, aunque aseguran que mantendrán los principios editoriales que han guiado su labor durante décadas.

La empresa además informó que seguirán ofreciendo contenidos verificados, análisis y cobertura de los principales acontecimientos nacionales e internacionales, manteniendo los estándares de calidad, rigor, ética y responsabilidad.

En las plataformas digitales prometen diversificar formatos, incluyendo audio, video y contenidos interactivos, con la intención de llegar a nuevas generaciones.

Además reafirmaron que su misión seguirá siendo “contribuir al fortalecimiento de la democracia y la libertad de expresión en el país, y con la plena comprensión de que la realidad ya no espera, se vive en tiempo real. Se comparte. Se construye todos los días, en cada momento. Y el periodismo debe estar ahí, al ritmo de los tiempos actuales”.