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El Mundo

Parlamento español aprueba medidas para proteger el derecho a la vivienda, tras la huelga general

Acciones suspenden hasta el 2030 los desalojos de personas vulnerables y fija medidas contra los llamados fondos ‘buitre’

Un incendio el 11 de noviembre en Barcelona junto a un panel publicitario durante una huelga general a nivel nacional motivada por la crisis de la vivienda en el país; los trabajadores también exigen un mayor poder adquisitivo de cara a unas elecciones generales anticipadas que se celebrarán a finales de mes.
Un incendio el 11 de noviembre en Barcelona junto a un panel publicitario durante una huelga general a nivel nacional motivada por la crisis de la vivienda en el país. JOSEP LAGO
AFP