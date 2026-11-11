España arranca huelga general por crisis de vivienda y costo de vida poco antes de elecciones

Madrid. Con cortes viales y reducción del transporte público, España arrancó este miércoles una huelga general contra la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, a más de dos semanas de unos comicios en los que el presidente del gobierno Pedro Sánchez se juega la reelección.

El paro general, el primero desde 2012, estaba teniendo un seguimiento “muy relevante” en algunos sectores, según los sindicatos, si bien la principal patronal del país lo consideró “bajo”.

El momento álgido de la jornada se espera en la tarde, cuando están previstas protestas en Madrid, Barcelona y otras ciudades.

Manifestantes con una gran pancarta llamando a la “Huelga general” cortaron a primera hora una carretera de acceso a la capital española, que como otras grandes ciudades registró perturbaciones de tráfico.

En Barcelona, donde en las calles se veían pintadas a favor del paro, el metro circuló al 25% en las primeras horas y no prestará servicio hasta el inicio de la tarde, informó la gestora del transporte público metropolitano.

“Hay una participación muy relevante en los sectores que hacen turnos”, valoró sobre la huelga Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, uno de los mayores sindicatos españoles.

“El seguimiento de la huelga ha sido dispar, como ya preveíamos, con una gran implantación de la huelga en la cornisa cantábrica, en el Mediterráneo, en Cataluña y en Andalucía, y fundamentalmente en las zonas costeras, que es donde más presión tenemos sobre el tema de la vivienda”, valoró de su lado Rafael Espartero, vice secretario general del Área Interna del gremio UGT.

Pero para la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la principal organización patronal española, el impacto del paro estaba siendo mucho más discreto.

“Se observa un bajo seguimiento de la huelga en la mayoría” de sectores “y, en todo caso, algo más elevado en zonas y sectores más sindicalizados”, valoró en un comunicado.

“No podemos esperar más”

Los principales sindicatos llamaron a esta huelga siguiendo la estela de las protestas por el acceso a la vivienda de últimas semanas. El detonante fue el desalojo forzoso de su apartamento en septiembre de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

“Ya se acabó el tiempo de los políticos, ya no podemos esperar más.

El modelo de vivienda en este país tiene que cambiar”, aseguró este miércoles en la televisión pública Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, asociación clave detrás de la movilización y de acciones como la acampada que ocupó durante cinco semanas la céntrica Puerta del Sol en Madrid.

Al fracasar en validar un paquete de medidas sobre la vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Sánchez, adelantó los comicios previstos inicialmente para 2027.

El Gobierno de izquierda tiene previsto hacer aprobar este jueves parte de esas medidas en la Diputación Permanente, un órgano que hace las funciones de Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral.

“Esta no es una huelga contra nadie, sino a favor de dar respuestas comunes por parte de todas las administraciones a un problema real que existe, que es el del acceso a la vivienda”, aseveró Sánchez el domingo al diario La Vanguardia.

Recordando los avances sociales logrados en España en décadas pasadas cuando “la gente dijo ¡basta! y se organizó y salió a la calle e hizo huelgas”, Sánchez llamó el lunes en la red social X a “proteger” lo logrado.

La paralización de actividades, rechazada por la patronal que la ha calificado de protesta “electoral”, ha sido criticada por la derecha y la extrema derecha.

“No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora” antes de las elecciones “o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre”, advirtió a los sindicatos la semana pasada en un mitin el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo.

El jefe del PP, partido favorito para ganar las elecciones según las encuestas, calificó de “grave error” continuar con la huelga “69 muertos después”, en referencia a los fallecidos en una colisión de trenes en el centro del país a finales de octubre, un hecho que estremeció la campaña.

El salario bruto español alcanza una media de unos 2.460 euros mensuales en 14 pagas, mientras que el alquiler de un apartamento de 50 m2 en Madrid costaba 1.170 euros al mes de media en octubre, según el portal Idealista.

Esto supone casi la mitad del salario bruto promedio, una proporción muy alejada del 30% que suelen recomendar los organismos públicos y los profesionales de la vivienda.