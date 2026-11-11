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El Mundo

España arranca huelga general por crisis de vivienda y costo de vida poco antes de elecciones

Principales sindicatos llamaron a esta huelga siguiendo la estela de las protestas por el acceso a la vivienda de últimas semanas

Miembros de sindicatos participan en una protesta durante una huelga general este miércoles en Barcelana por la crisis de la vivienda en el país; los trabajadores también exigen un mayor poder adquisitivo de cara a las elecciones generales anticipadas que se celebrarán a finales de mes.
Miembros de sindicatos participan en una protesta durante una huelga general este miércoles en Barcelana por la crisis de la vivienda en el país; los trabajadores también exigen un mayor poder adquisitivo de cara a las elecciones generales anticipadas que se celebrarán a finales de mes. JOSEP LAGO
AFP