Parlamento de Bolivia condecora a 50 exmilitares por la captura del Che Guevara en 1967

Madrid, España. La Cámara de Diputados de Bolivia ha condecorado a medio centenar de exmilitares implicados en la captura en 1967 del guerrillero argentino Ernesto ‘Che’ Guevara en la provincia de Vallegrande antes de que fuera fusilado, unos soldados a los que se conoce en el país como Beneméritos de Ñancahuazú.

“Después de mucho tiempo recibimos este reconocimiento. Pese a que se han perdido varias vidas, se olvidaron de nosotros. Gracias a la diputada Catherine Pinto y al Gobierno, hoy estamos presentes”, ha expresado el presidente de la Confederación de Beneméritos, Pablo Vera.

En un acto público que ha sido organizado por la presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, Catherine Pinto, del oficialista Partido Demócrata Cristiano (centroderecha), se ha hecho entrega de las condecoraciones a estos militares. La propia Pinto ha destacado por su parte que “gracias a ellos se libró a Bolivia del comunismo”, según informaciones del diario boliviano ‘Erbol’.

Tras el acto público en la ciudad de La Paz, en el que varios de los exmilitares se han dirigido a la prensa, se ha realizado un desfile simbólico en la histórica plaza Murillo, junto al Batallón Colorados de Bolivia, que es la unidad de escolta presidencial.

Estos mismos militares ya expresaron en 2017 su rechazo al homenaje que preparaba el Gobierno del entonces presidente Evo Morales con motivo del 50 aniversario de la muerte del ‘Che’. Mario Terán Salazar, el soldado boliviano al que le ha adjudica el asesinato del guerrillero, murió en marzo de 2022 en su residencia de Santa Cruz. El cuerpo del ‘Che’ fue sepultado en una fosa común, pero fue exhumado en 1997 y repatriado a Cuba.

El sargento del Ejército boliviano se había hecho famoso mundialmente en 1967, después de que la revista francesa Paris Match publicara una fotografía de él y contara que le fue ordenado ejecutar al ‘Che’ una vez capturado.

El ‘Che’ llegó a Bolivia en noviembre de 1966 con el objetivo de iniciar una revolución socialista en Sudamérica, si bien fue capturado y ejecutado en octubre de 1967 tras una operación realizada con la ayuda de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.