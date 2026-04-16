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Parlamento de Bolivia condecora a 50 exmilitares por la captura del Che Guevara en 1967

El ‘Che’ llegó a Bolivia en noviembre de 1966 con el objetivo de iniciar una revolución socialista en Sudamérica.

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Por Europa Press
Hombres caminan frente a un mural del Che Guevara en una calle de Cuba, junto a motocicletas y un triciclo de carga, simbolizando la vida cotidiana en la isla.
Hombres caminan frente a un mural del Che Guevara en Cuba. (YAMIL LAGE/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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