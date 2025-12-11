El Mundo

Paracaidista quedó colgado de un ala en pleno vuelo: video muestra segundos de tensión

El salto desde un Cessna Caravan terminó en una maniobra crítica por un paracaídas que se enganchó en el ala

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Paracaidista se enganchó del ala de un avión en pleno vuelo y alteró la operación. Aterrizó con heridas leves.
Paracaidista se enganchó del ala de un avión en pleno vuelo y alteró la operación. Aterrizó con heridas leves. (@InfoR00M/X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaParacaidismoAustralia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.