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El Mundo

Papa Leon XIV despega hacia su viaje más largo y emotivo en Sudamérica

El Papa salió desde Roma y llegará este viernes a territorio uruguayo, donde iniciará su gira que también lo llevará a la Argentina y a su amado Perú

Papa León XIV
Este será el sétimo viaje del Papa Leon XIV. TIZIANA FABI

La Nación / Argentina / GDA, Jorge Arturo Mora y AFP