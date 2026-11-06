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El Mundo

Papa León XIV inicia gira por Uruguay, Argentina y Perú tras superar operación por tumor canceroso

Pontífice irá Uruguay, Argentina y Perú, donde mantiene lazos personales y pastorales en recorrido de encuentros con autoridades, presos y grupos vulnerables

Esta fotografía, facilitada este 6 de noviembre por Vatican Media, muestra al Papa León XIV dirigiéndose a los periodistas durante el vuelo a Montevideo, con motivo de un viaje de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú.
Esta fotografía, facilitada este 6 de noviembre por Vatican Media, muestra al Papa León XIV dirigiéndose a los periodistas durante el vuelo a Montevideo, con motivo de un viaje de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú. HANDOUT
AFP