Papa León XIV inicia gira por Uruguay, Argentina y Perú tras superar operación por tumor canceroso

Ciudad del Vaticano, Santa Sede. El papa León XIV emprendió este viernes una gira de 12 días por Sudamérica, en un viaje que representa un reencuentro con el continente donde desarrolló buena parte de su vocación sacerdotal y que inicia pocas semanas después de someterse a una operación para extirparle un tumor canceroso.

El pontífice, de 71 años, visitará Uruguay, Argentina y Perú en uno de los recorridos internacionales más intensos realizados por un papa en las últimas décadas. Durante su estancia se reunirá con dirigentes políticos, personas privadas de libertad, poblaciones vulnerables y antiguos conocidos.

León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos, vivió cerca de dos décadas en Perú como misionero y desarrolló un estrecho vínculo con ese país y la región.

El miércoles anterior, el líder espiritual de unos 1.400 millones de católicos manifestó su entusiasmo por regresar a países que considera “tan queridos” para él. También expresó su expectativa de que la visita permita “fortalecer la fe, renovar la esperanza y reavivar el fuego de la caridad”.

El viaje se desarrolla en medio de desafíos regionales como el aumento de las desigualdades, la violencia, el descenso demográfico y la disminución de la práctica católica.

La gira recibió autorización médica pese a que el pontífice fue sometido hace poco más de tres semanas a una intervención quirúrgica para extirparle un tumor canceroso. Según informó el Vaticano, no necesitará medidas médicas adicionales a las habituales durante los desplazamientos papales.

Uruguay, primera escala

La primera parada será Uruguay, considerado el país más laico de América Latina y uno de los territorios más pequeños y prósperos de la región.

Las autoridades prepararon un amplio dispositivo de seguridad, con unos 5.000 policías y más de 1.000 militares movilizados.

En Montevideo, León XIV recorrerá parte de la rambla a bordo de un papamóvil especialmente acondicionado. También se reunirá con el presidente de izquierda, Yamandú Orsi, y recibirá las llaves de la ciudad.

La visita ha despertado interés más allá de la comunidad católica, pese al carácter secular del país.

“Hay un interés muy general con respecto a la visita del papa que rebasa los límites de la Iglesia católica”, afirmó el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo.

Las entradas para las misas que celebrará el pontífice en Paysandú, en el noroeste, y Florida, en el centro-sur, así como para una vigilia en el estadio Centenario de Montevideo, se agotaron rápidamente. La Iglesia debió habilitar nuevos espacios.

Ese interés convive con diferencias entre la legislación uruguaya y las posiciones tradicionales de la Iglesia católica en asuntos como el matrimonio igualitario, el aborto y la eutanasia, legalizada en 2025.

Se prevé que León XIV aborde la defensa de la vida y la familia durante su estancia.

Uruguay también registra la tasa de suicidios más alta de América Latina. Por esa razón, el papa podría referirse a la salud mental, especialmente durante su visita al barrio de Casavalle, en Montevideo, una comunidad afectada por elevados niveles de pobreza y violencia.

Argentina y el legado de Francisco

El domingo, León XIV viajará a Argentina, país natal de su predecesor, el papa Francisco, quien nunca regresó a su tierra durante los 12 años de su pontificado, una ausencia que decepcionó a numerosos compatriotas.

El experto estadounidense Christopher White, autor de un libro sobre León XIV, considera que la gira sudamericana representa una especie de doble regreso.

“Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, nunca volvió a su país. León, que tiene la nacionalidad peruana, recoge ahora ese legado”, explicó a la agencia AFP.

La gira concluirá en Perú, adonde el pontífice llegará el miércoles. Para White, esa etapa constituirá “un momento cargado de simbolismo y emoción”.

En Perú, país donde León XIV desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa, la visita ha generado una amplia expectativa.

En Lima, comerciantes ofrecen camisetas y rosarios con la imagen del pontífice.

Algunas panaderías venden productos bautizados en su honor y reclusas de una cárcel de mujeres elaboran muñecos con su figura.

En la ciudad portuaria de Callao también se levantó una estatua de 14 metros de altura del papa, una de las referencias de su recorrido por el país.

La agenda incluirá visitas a Cusco, antigua capital del Imperio inca, y a la Amazonía.

El viaje también permitirá al pontífice reencontrarse con personas y lugares vinculados con su pasado como Robert Francis Prevost, su nombre antes de asumir el papado. Entre las actividades previstas figura una cena con sacerdotes de su antigua diócesis de Chiclayo y una visita privada a una capilla cuya reconstrucción ayudó a impulsar.