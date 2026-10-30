El papa León XIV ejerció su voto en las elecciones de mitad de periodo de Estados Unidos

Ciudad del Vaticano, Santa Sede. El papa León XIV votó en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, como “cada vez que tuvo la oportunidad”, informó el viernes el servicio de prensa del Vaticano en un comunicado.

“El papa León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos cada vez que tuvo la oportunidad” y, “en consonancia con esta práctica bien establecida de participación cívica, envió su papeleta por correo a Chicago”, precisa el comunicado.

La Santa Sede explicó que León XIV ejerce su derecho al sufragio como ciudadano estadounidense cada vez que tiene la posibilidad. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

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