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El Mundo

El papa León XIV ejerció su voto en las elecciones de mitad de periodo de Estados Unidos

El pontífice León XIV envió su voto postal a Chicago para los comicios de noviembre en Estados Unidos, tras meses de roces políticos con Donald Trump

Newly elected Pope Leo XIV, Robert Prevost addresses the crowd on the main central loggia balcony of the St Peter's Basilica for the first time, after the cardinals ended the conclave, in The Vatican, on May 8, 2025. Robert Francis Prevost was on Thursday elected the first pope from the United States, the Vatican announced. A moderate who was close to Pope Francis and spent years as a missionary in Peru, he becomes the Catholic Church's 267th pontiff, taking the papal name Leo XIV. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV votó por correo en los comicios de Estados Unidos y, según el Vaticano, ejerció una práctica cívica que mantuvo activa durante sus años en Perú. TIZIANA FABI
AFP

Ciudad del Vaticano, Santa Sede. El papa León XIV votó en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, como “cada vez que tuvo la oportunidad”, informó el viernes el servicio de prensa del Vaticano en un comunicado.

“El papa León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos cada vez que tuvo la oportunidad” y, “en consonancia con esta práctica bien establecida de participación cívica, envió su papeleta por correo a Chicago”, precisa el comunicado.

Pope Leo XIV waves to pilgrims during the Weekly General Audience at the Vatican
La Santa Sede explicó que León XIV ejerce su derecho al sufragio como ciudadano estadounidense cada vez que tiene la posibilidad. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)