Se acaban las dudas sobre el viaje del Papa León XIV a Sudamérica previsto para noviembre

El Vaticano confirmó este lunes que el viaje que el Papa León XIV tenía previsto para noviembre a tres países sudamericanos se llevará a cabo según lo previsto, a pesar de haberse sometido hace dos semanas a una cirugía por cáncer de pulmón.

“La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el viaje apostólico del Papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente”, indicó el Vaticano en una nota.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, mencionó el Papa, detalla el comunicado.

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