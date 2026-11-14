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El Mundo

Papa León XIV alerta sobre un problema que amenaza con dejar vacíos a los pueblos de los Andes de Perú

La pobreza, la migración y la baja natalidad preocupan al pontífice, quien visitó una comunidad rural de Perú donde miles de fieles lo recibieron

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil camino al Palacio de Gobierno de Perú.
El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil camino al Palacio de Gobierno de Perú. JUAN CARLOS CISNEROS
AFP