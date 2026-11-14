Papa León XIV alerta sobre un problema que amenaza con dejar vacíos a los pueblos de los Andes de Perú

Santa Cruz de Succabamba, Perú. La migración hacia las grandes ciudades y la disminución de los nacimientos afectan a numerosas comunidades rurales de América Latina. Esta situación preocupa al papa León XIV, quien este sábado 14 de noviembre advirtió sobre las dificultades que enfrentan los habitantes de los Andes del norte de Perú.

Durante una misa en Santa Cruz de Succhabamba, un poblado de unos 5.000 habitantes, el pontífice expresó su preocupación por el despoblamiento de las comunidades rurales, provocado por la pobreza, la falta de oportunidades y la baja natalidad.

“Pensamos (...) en estos lugares, en el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor (...) en las grandes ciudades de la costa”, dijo.

El líder de la Iglesia católica llamó la atención sobre las dificultades económicas de estas poblaciones y su desigual participación en la distribución de la riqueza generada por los recursos naturales.

La visita reunió a miles de fieles en una explanada rodeada de colinas verdes, a unos 2.000 metros de altitud. Los asistentes llegaron desde temprano para escuchar al papa estadounidense de 71 años, quien también posee la nacionalidad peruana.

Cajamarca, una de las regiones más afectadas por la migración

La situación que describió León XIV tiene un impacto importante en Cajamarca, región donde se encuentra Santa Cruz de Succhabamba.

Según datos de un censo de 2025, unas 729.000 personas nacidas en Cajamarca viven actualmente en otras regiones de Perú. Esta cifra la convierte en la región con mayor pérdida de habitantes por migración interna.

A esta situación se suma la pobreza, que afecta al 41% de la población regional, el porcentaje más alto del país, de acuerdo con datos gubernamentales citados por la agencia AFP.

Papa León XIV regresó a un pueblo que visitaba cuando era obispo

La visita también tuvo un significado especial por la relación del pontífice con esta comunidad andina.

Antes de convertirse en papa, Robert Prevost fue obispo de Chiclayo, diócesis que administra varias localidades rurales de difícil acceso en el norte de Perú.

Durante ese periodo, el religioso visitaba Santa Cruz de Succhabamba, especialmente durante las celebraciones patronales de setiembre.

Su última visita ocurrió en 2022, cuando prometió regresar al poblado.

En algunas ocasiones, Prevost debía desplazarse a caballo o en mula para llegar a comunidades alejadas de la diócesis.

Esta vez, el pontífice utilizó un helicóptero militar, denominado papacóptero por las Fuerzas Armadas peruanas.

Al llegar a Santa Cruz, recorrió las calles en un vehículo militar descapotable. Los habitantes lo recibieron con muestras de afecto y murales con su imagen en las fachadas de las viviendas.

Antes de la misa, visitó una iglesia local para orar frente a la imagen del Señor del Costado, patrono de la comunidad.

Perú figura entre los países con mayor proporción de católicos en América Latina. Según datos de Latinobarómetro, el 67% de su población profesa esta religión, por detrás de Paraguay, México y Ecuador.