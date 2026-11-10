Papa León XIV recordó un pedido de Francisco y llamó a soñar ‘con una Iglesia que siga haciendo lío’

Córdoba, Argentina. En todos los bordes de la Plaza San Martín de Córdoba la gente esperaba quizá el último gesto. Los que vinieron a ver una vez más al Papa se mezclaban bajo un cielo tapado de nubes con los vendedores de agua fría, de papas fritas, de ensalada de frutas, de pan relleno, de sombreros y banderas con la foto de León XIV.

En la puerta de la Catedral, León encabezó un encuentro con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas. Allí lanzó una de las más frases quizá más significativas de su visita a la Argentina: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco! Un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo”.

En el comienzo de su discurso, el papa León XIV agradeció al cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, por sus palabras y luego volvió a citar a los argentinos cura Brochero, Mama Antula y Francisco.

Seguidores del Papa León XlV a Córdoba desde Perú. (Dolores Caviglia/La Nación / Argentina / GDA)

Además, reiteró el pedido por un acercamiento a la Iglesia y advirtió sobre las distracciones del camino de la fe. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”, dijo a los presentes.

Luego León XIV habló en particular a los seminaristas para que conserven las ganas iniciales y no se dejen ganar por la rutina y el lugar cómodo. Tras ello les pidió conservar siempre la empatía: “Queridos seminaristas, aprendan a mirar con los ojos de Dios y a dejarse evangelizar por su pueblo. Quien menos tiene también puede enseñarnos mucho”.

Inmediatamente después volvió a citar a Francisco para recordar que “la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.

Desde la plaza, Alejandra, una cordobesa de 59 años, vino porque no llegó a Fadea. Tenía que cuidar a su nieta, pero no bien se desocupó comenzó a caminar hasta este lugar.

Acompañada por su marido, ella habló por los dos: “Sentimos la necesidad de estar acá, es muy difícil lo que vive el país con los jubilados, los discapacitados. Por eso vinimos, para escuchar este mensaje de paz, de felicidad. Esto mueve muchas emociones. Es un halo de esperanza”.

Diego contó que se acercó a ver a León por sus dos hijas, para que estén presentes en este momento histórico. Tiene 46 años y nació en San Juan, pero vive en Córdoba. Respecto al mensaje del Papa, dijo que hay dos cosas que le quedaron en la cabeza: la frase de que la economía debe estar al servicio de las personas, y no al revés, y su discurso ante sindicalistas.

“Mi esperanza es que las cosas cambien, que aflojen un poco, hay mucha violencia”, aseguró a La Nación de Argentina mientras se protegía del sol con la mano.

El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada al hogar residencial Pequeno Cottolengo Don Orione de Claypole, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. (TIZIANA FABI/AFP)

Bajo las nubes y aunque el calor empapaba, Milagros también se hizo presente en los alrededores al igual que cientos de fieles. La docente de 46 años entiende que la visita del Papa tiene una relevancia historia internacional y es independiente de todas las religiones. “Más allá de lo que cada uno puede pensar de la institución nadie puede negar el mensaje de paz, de comunidad, de unión, menos en el contexto en el que estamos viviendo”, dijo a La Nación de Argentina.

Asimismo aseguró que la visita de León no será en vano, algo olvidable, porque estará en cada uno replicar ese mensaje como se pueda, desde el lugar que toque. “Es muy importante”, afirmó.

“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna”, dijo en otro momento León XIV en la puerta de la Catedral y volvió así también sobre sus pasos, cuando visitó el Cottolengo en Don Orione y escuchó las palabras de las personas que allí viven.

Después, volvió a referirse al país al asegurar: “La Argentina conoce bien lo que Dios puede hacer con una vida disponible. Mama Antula llegó a Buenos Aires descalza y solo con un crucifijo: llevaba poco, pero era lo necesario para empezar. Brochero siguió predicando, aunque muchas veces únicamente Dios y su mula fueran testigos del cansancio”, dijo.

“El beato Ceferino murió antes de cumplir 19 años; no tuvo tiempo de envejecer, pero sí de dejar muy claro para quién quería vivir. Dios sigue derramando su gracia y quiere contar con ustedes para hacerla llegar desde La Quiaca hasta Ushuaia, y hasta el último rincón de la tierra”, continuó.

Una representante de las vírgenes consagradas, un seminarista de Mendoza y un sacerdote cordobés con discapacidad, que emocionó al Papa con su historia, fueron algunos de los convocados que antecedieron el discurso del Sumo Pontífice en la Catedral.

Los invitados plantearon preguntas para que el líder de la Iglesia Católica pueda contestar. “Muchos sacerdotes y consagrados, con el paso del tiempo, tenemos enfermedades y dificultades de salud que limitan nuestra posibilidad de asumir responsabilidades para la misión. ¿Qué orientaciones o consejos nos puede dar para vivir con entrega a Dios y a nuestros hermanos esta etapa de nuestro peregrinar?”, planteó uno de ellos; otra religiosa consultó qué aspectos de la vida religiosa deberían fortalecerse.

El Papa respondió las dudas de sus fieles y dijo que lo hicieron pensar en su reciente hospitalización. “Como el Cura Brochero, que ciego y enfermo de lepra, seguía sirviendo a su pueblo”, recordó. Y sumó: “Se puede “perseverar en medio del sufrimiento”.

Entonces, instó a los presentes: “Volvamos a nuestras comunidades con esperanza, con libertad y con ganas de seguir sirviendo. Quizá nosotros no veremos todo lo que Dios hará con lo que hoy sembramos; tampoco lo vieron los que nos precedieron, pero sin su entrega hoy no estaríamos aquí”.

De Córdoba, el Papa se llevará dos obsequios: el primero, un poncho tejido con una técnica ancestral, el telar de palos, confeccionado con lana de oveja, lana de llama y algodón.

Allí se ven dos características de esta provincia: las sierras, los ríos; el segundo, un cáliz de bronce y baño de plata hecho con el aporte de todos: fue llevado a la municipalidad, al tribunal de Justicia, a la legislatura, a centros cívicos, a centros vecinales, a clubes de barrio a varios sitios más para que vecinos y dirigentes lo cincelen y dejen su marca.