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El Mundo

Papa León XIV recordó un pedido de Francisco y llamó a soñar ‘con una Iglesia que siga haciendo lío’

Luego de la misa multitudinaria a cielo abierto en Argentina, el Sumo Pontífice instó a llevar el Evangelio a “todos los rincones”

Misa del papa León XIV en Fadea, Córdoba, Argentina.
Misa del papa León XIV en Fadea, Córdoba, Argentina. Gobierno de Córdoba
La Nación / Argentina / GDA