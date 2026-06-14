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Papa denuncia que ambiente digital radicaliza el prejuicio hacia los pobres

El Papa recuerda cómo San Francisco de Asís llegó a despojarse de sus ropas para vestir los harapos de un mendigo en Roma

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Por El Universal / México / GDA
El Papa León XIV se reunió con estudiantes y profesores universitarios en la Universidad Católica de África Central en Yaundé, en el quinto día de un viaje apostólico de 11 días a África, el 17 de abril de 2026.
El Papa León XIV dio un sentido mensaje en el marco de la Jornada Mundial de los Pobres. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







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Papa Leon XIV
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