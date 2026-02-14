País de Latinoamérica construirá imponente anillo con túnel y puente que reducirá 50% el tiempo de viaje en su capital

El Anillo La Pampa unirá Bajo Belgrano y Palermo con la Costanera y promete bajar 50% los tiempos en hora pico.

Un país de Latinoamérica impulsa una megaobra vial que transformará la movilidad en el norte de su capital. Se trata de Argentina, donde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el proyecto Anillo La Pampa, una estructura que integrará un túnel vehicular y un puente peatonal y ciclovía en forma circular. La iniciativa reducirá 50% los tiempos de viaje en hora pico.

La obra conectará la calle La Pampa desde la avenida Figueroa Alcorta hasta la Costanera Norte. Permitirá cruzar la Autopista Arturo Illia y las vías del tren Belgrano Norte. El objetivo es mejorar la circulación en una zona estratégica.

El proyecto requiere una inversión superior a $50.000 millones. Incluye un túnel de doble mano y un puente circular que será bautizado como Anillo La Pampa. El gobierno porteño indicó que la estructura se convertirá en un nuevo ícono urbano.

Conexión directa hacia el Río de la Plata

El Anillo La Pampa facilitará la conexión entre la ciudad y el Río de la Plata. Peatones, ciclistas y vehículos llegarán con mayor rapidez a la Costanera Norte, el Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Universitaria, el estadio de River Plate y el Parque de la Innovación.

El comunicado oficial señaló que la obra cruzará la barrera urbana de forma innovadora. También pasará por debajo de la infraestructura existente. El diseño busca integrarse con el entorno.

Túnel doble mano y puente circular de 140 metros

El túnel se construirá bajo la calle La Pampa, la avenida Lugones, la autopista Illia y las vías del ferrocarril Belgrano Norte. Conectará el Bajo Belgrano y Palermo con Aeroparque, la Costanera, Ciudad Universitaria y el Parque Costero.

El puente peatonal y ciclovía tendrá forma de anillo y un diámetro de 140 metros. En su punto más alto incluirá un mirador panorámico. Desde allí se observará la ciudad y los despegues y aterrizajes en el Aeroparque.

La intervención abarcará más de 10.000 metros cuadrados. La obra inició en enero del 2026 y tendrá un plazo aproximado de ejecución de 20 meses.

Nuevo punto de referencia urbano

El anillo será visible desde parques cercanos, la autopista y el tren. También se apreciará desde el aire. Miles de vehículos y pasajeros lo observarán cada día.

Según el gobierno porteño, cuando la obra entre en funcionamiento los tiempos de viaje se reducirán 50% en horas de mayor congestión. El proyecto se perfila como una de las intervenciones viales más relevantes en la capital argentina.

