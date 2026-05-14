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Organizaciones de Costa Rica denuncian caso que dejó más de 50 perezosos muertos en Florida

Más de 50 perezosos murieron ligados a Sloth World Orlando, una atracción investigada por organizaciones conservacionistas costarricenses

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Por Jailine González Gómez
Dos organizaciones costarricenses impulsan cambios legales en Estados Unidos tras la muerte de decenas de perezosos en Florida.
Dos organizaciones costarricenses impulsan cambios legales en Estados Unidos tras la muerte de decenas de perezosos en Florida. (Cfgf20/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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