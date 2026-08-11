OMS defiende el calendario de vacunas infantiles tras medida de Trump

Madrid, España. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recordado la importancia de seguir a tiempo el calendario de vacunación infantil y ha advertido de que “retrasar, espaciar o modificar” las dosis puede exponer a los niños a enfermedades, según señala un artículo de divulgación que ha recuperado coincidiendo con la orden aprobada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reduce a 11 las vacunas recomendadas y separa las dosis contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

De esta manera, y a través de un ‘tweet’ fijado en su perfil oficial en la red social ‘X’, este organismo internacional se ha referido a un texto publicado el 4 de diciembre de 2025, en el que se expone que las vacunas desempeñan un papel “fundamental” en la protección de los menores contra gérmenes dañinos que “podrían causar enfermedades graves o incluso poner en peligro su vida”.

Para que las vacunas sean más efectivas, deben administrarse antes de que el niño se exponga a estos gérmenes, por lo que “la mayoría de las vacunaciones infantiles se planifican entre los 12 y los 18 meses de vida”, continúa este artículo, que recoge también que el calendario de vacunación “lo elaboran expertos médicos que analizan cómo se propagan las enfermedades, quiénes enferman con mayor frecuencia y a qué edades”.

“Durante más de 60 años, la OMS y otros expertos mundiales en salud, como el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE, por sus siglas en inglés) y las autoridades nacionales, han estudiado intensamente la transmisión de enfermedades, la seguridad de las vacunas y la forma en que protegen a las personas”, incide, para añadir que “esto ha dado forma a las directrices mundiales sobre qué vacunas necesita la población, cuándo las necesita y cuántas dosis son las más eficaces y cumplen con los más altos estándares de seguridad”.

En este sentido, agrega que “tras exhaustivas revisiones de información científica”, se publican documentos de posicionamiento sobre vacunas “que explican los datos clave sobre cada enfermedad, las vacunas disponibles para prevenirla, incluidas las pruebas de su seguridad y las recomendaciones de la OMS sobre el momento de administración de cada dosis”.

Donald Trump habla tras firmar una orden ejecutiva que promueve más investigación y flexibilidad en materia de vacunas, acompañado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. (der.), y Jayme Leagh Franklin (izq.), fundadora de The Conservateur. (JIM WATSON/AFP)

Momento de cada dosis depende de edad

“Cada vacuna se recomienda en el momento en que ofrece la mejor protección contra enfermedades graves”, prosigue, para incidir en que “el momento de cada dosis se basa en años de investigación a nivel mundial sobre cómo se desarrolla el sistema inmunitario, cuándo una persona tiene mayor riesgo de contraer una enfermedad y cómo mantener una protección sólida”.

Aunque también sostiene que “cada país puede adaptar ligeramente el calendario de algunas vacunas para satisfacer sus propias necesidades”, ya que “tiene sus propios patrones de enfermedades, necesidades sanitarias y sistemas de salud”, aclara que cada nación “utilizará las recomendaciones y tablas resumen de la OMS , así como el asesoramiento de sus Grupos Asesores Técnicos Nacionales de Inmunización”.

Así, subraya que algunas vacunas son recomendadas y adoptadas “universalmente por todos los países”, entre las que se encuentran las de la hepatitis B al nacer y una combinada que protege contra la difteria, el tétanos y la tos ferina en una sola dosis. Estas, además de las vacunas contra el bacilo de Calmette-Guérin, Haemophilus influenzae tipo B, la poliomielitis, el sarampión, la rubéola, la enfermedad neumocócica, el rotavirus y el virus del papiloma humano (VPH), son aconsejadas como parte del ‘Programa Esencial de Inmunización’.

En esta línea, muestra que “las vacunas combinadas, como la vacuna hexavalente -que protege contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la hepatitis B, la poliomielitis y la Haemophilus influenzae tipo B- simplifican el proceso al reducir el número de inyecciones”. “Este enfoque no solo facilita el proceso para las familias, sino que también permite completar las dosis recomendadas a tiempo, lo que reduce las visitas al centro de salud y el número de inyecciones”, destaca.

Por último, la OMS ha insistido, a través de este artículo, en que el calendario de vacunación “está diseñado para garantizar que el sistema inmunitario del niño esté preparado para responder eficazmente, brindándole protección justo cuando la necesita”. “Retrasar, espaciar o modificar el calendario de vacunación implica que su hijo podría estar expuesto a enfermedades peligrosas durante un período más prolongado”, ha asegurado, por lo que ha reclamado que se vacune a los menores “siempre”.

La orden de Trump reduce a 11 las vacunas recomendadas de forma general para todos los niños en Estados Unidos, siete menos que las recomendadas por sus Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Y pide a los Estados que apliquen esta norma, que deja estas siete vacunas sujetas a una decisión clínica compartida entre médicos y familias.

La Administración estadounidense defiende que la medida busca ampliar la libertad de elección de los padres y adaptar el calendario a la evidencia científica y a las prácticas de otros países desarrollados.