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OMS defiende el calendario de vacunas infantiles tras medida de Trump

La OMS advierte de los peligros de retrasar o espaciar las vacunas infantiles tras la reciente decisión de Donald Trump en EE. UU.

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Por Europa Press
Vacunación de adolescentes y adultos, vacunas
Vacunación de adolescentes y adultos, vacunas (Shutterstock/Foto)







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