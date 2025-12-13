El Mundo

Ola gigante arrastra a turistas y deja al menos cuatro fallecidos en Canarias

La tragedia ocurrió en una piscina natural de Los Gigantes, pese a advertencias oficiales por marejada y restricciones de acceso

Por O Globo / Brasil / GDA
Cuatro turistas murieron y uno seguía desaparecido tras una ola gigante en Tenerife, en una zona con alertas activas por fuerte oleaje.
Cuatro turistas murieron y uno seguía desaparecido tras una ola gigante en Tenerife, en una zona con alertas activas por fuerte oleaje. (@20m/Captura)







