Ola gigante arrastra a turistas y deja al menos cuatro fallecidos en Canarias

Cuatro turistas murieron y uno seguía desaparecido tras una ola gigante en Tenerife, en una zona con alertas activas por fuerte oleaje.

Al menos cuatro personas murieron y otra permanecía desaparecida tras ser arrastradas por una ola gigante el domingo en la isla de Tenerife, en el archipiélago de las Islas Canarias, España. El hecho ocurrió en la piscina natural de Los Gigantes, un sitio muy visitado por turistas.

La emergencia se registró poco después de las 4 p. m., hora española, cuando una fuerte marejada impactó la costa donde se ubica la piscina natural, conocida por su atractivo paisajístico y su difusión en redes sociales.

Las autoridades localizaron el mismo domingo a tres víctimas, dos hombres y una mujer, con edades entre 35 y 55 años. Otra mujer fue rescatada con vida y trasladada a un centro médico, donde falleció durante la noche del lunes.

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, informó que las personas afectadas ingresaron al sitio pese a las restricciones vigentes, establecidas por condiciones marítimas adversas. El funcionario señaló que existían alertas activas y advertencias visibles en el lugar.

Entre las personas identificadas figuraban dos ciudadanas rumanas y una eslovaca. Las labores de búsqueda continuaban para dar con una quinta persona, según reportó el medio portugués SIC Notícias.

Navarro indicó que la piscina natural de Los Gigantes se considera zona peligrosa por la fuerza del mar. El sitio cuenta con señales de advertencia permanentes, aunque muchos visitantes forzaban barreras de coral para acceder.

El gobierno regional de las Islas Canarias emitió durante el fin de semana un aviso por oleaje de entre 2 y 3,5 metros. La recomendación oficial desaconsejaba acercarse a la costa para tomar fotografías o grabar video.

Las autoridades locales decretaron tres días de duelo oficial tras la tragedia.

