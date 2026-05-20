El Mundo

Niños franceses de 3 y 5 años aparecen solos en carretera aislada de Portugal y autoridades investigan posible abandono

Un vecino encontró a los menores en una zona apartada y alertó a las autoridades para iniciar la investigación

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Por O Globo / Brasil / GDA
La policía portuguesa y organismos de protección infantil intentan aclarar cómo los menores terminaron solos.
La policía portuguesa y organismos de protección infantil intentan aclarar cómo los menores terminaron solos. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







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