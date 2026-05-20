Niños franceses de 3 y 5 años aparecen solos en carretera aislada de Portugal y autoridades investigan posible abandono

La policía portuguesa y organismos de protección infantil intentan aclarar cómo los menores terminaron solos. (Imagen con fines ilustrativos).

Dos niños franceses de 3 y 5 años aparecieron solos la tarde del martes en una carretera aislada que conecta Alcácer do Sal con Comporta, en Portugal. Las autoridades investigan el caso ante indicios de un posible abandono.

Los menores no portaban documentos de identificación, según información divulgada por el medio portugués Correio da Manhã.

El hallazgo ocurrió cerca de las 7:30 p. m. en un sector apartado de la vía. Un vecino localizó a los niños y alertó de inmediato a la Guarda Nacional Republicana (GNR).

Los agentes trasladaron a los menores a un puesto policial en Alcácer do Sal para su resguardo y atención.

La GNR también notificó a la Comisión de Protección de Niños y Jóvenes (CPCJ), entidad encargada del seguimiento y protección de menores en este tipo de situaciones.

Según medios portugueses, las autoridades concentran los esfuerzos en identificar a los niños y reconstruir las circunstancias que llevaron a que permanecieran solos en el sitio.

La investigación continúa para determinar qué ocurrió y establecer si existió un abandono.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.