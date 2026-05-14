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Netanyahu ordena demanda contra ‘The New York Times’ por un artículo sobre violaciones de soldados israelíes a presos palestinos

Artículo del reconocido Nicholas Kristof recopila distintos relatos de prisioneros palestinos en cárceles israelíes sobre un “patrón de violencia sexual” contra detenidos palestinos.

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Por Europa Press
(Foto de ARCHIVO) El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE ISRAEL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/1/2026
(Archivo) El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (GOBIERNO DE ISRAEL/GOBIERNO DE ISRAEL)







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