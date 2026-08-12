Murió a los 97 años uno de los arquitectos de la economía moderna de China, Zhu Rongji

El ex primer ministro de China, Zhu Rongji, durante una visita oficial a Estados Unidos en 1999.

Zhu Rongji, primer ministro de China entre 1998 y 2003, murió este miércoles en Beijing. Tenía 97 años, según informó Reuters. La agencia estatal Xinhua, en el obituario oficial, señaló que murió por una enfermedad a las 11:06 a. m. (hora local).

Zhu fue una de las figuras centrales de la transformación económica china de finales del siglo XX. Como vice primer ministro y luego como jefe de Gobierno impulsó la reestructuración de empresas estatales, la reforma tributaria, cambios en el sistema bancario y la apertura del mercado inmobiliario.

Su principal legado internacional fue la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, después de años de negociaciones con Estados Unidos. NPR recoge que Zhu tuvo un papel decisivo en esas conversaciones y que el ingreso a la organización ayudó a convertir a China en una potencia exportadora y atrajo una fuerte ola de inversión extranjera.

Pero sus reformas también tuvieron costos. NPR señala que la reestructuración de las empresas estatales dejó unos 30 millones de trabajadores sin empleo y provocó protestas. Reuters recoge además críticas a decisiones sobre política agrícola, distribución tributaria y cierre de fábricas que dejaron problemas para sus sucesores.

No obstante, el líder siguió adelante, y su pensamiento quedó inmortalizado en una frase célebre: “Sin importar lo que haya por delante, ya sea un campo minado o un abismo, no tendré dudas y abriré mi propio camino, dedicándome por completo a mi pueblo”. Estaba decidido a realizar las transformaciones y a sobreponerse a la crisis financiera que agitó Asia en los años 90.

Como recuerda la agencia Associated Press, Zhu encabezó los esfuerzos para conseguir el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), después de unas complejas negociaciones que habían comenzado en los años 80. El acceso a la OMC consagró el libre comercio como el nuevo camino para China y permitió a Zhu transformar la relación con las empresas estatales.

Zhu Rongji (2do. izq.), vicepresidente de la Comisión Estatal de Economía de China y futuro primer ministro (1998-2003), encabeza la delegación china en el Simposio Europeo de Gestión, antecesor del Foro Económico Mundial, en Davos, en 1986. (World Economic Forum/Wikimedia Commons)

Zhu fue conocido también por su estilo directo, poco habitual entre los altos dirigentes chinos. Una recopilación de sus discursos, publicada en 2011, se convirtió en un éxito de ventas. En ellos criticaba abiertamente la corrupción, los préstamos bancarios irresponsables y el endeudamiento de los gobiernos locales.

Su figura adquirió una dimensión algo nostálgica con el paso de los años, como ejemplo de ese momento de transición entre una China y otra. NPR señala que Zhu representa una etapa en la que China buscaba integrarse a las reglas económicas occidentales. Según el balance de la periodista Emily Feng, el el modelo de país actual, bajo Xi Jinping, es más nacionalista y concede un papel mayor al Estado.

Por su parte, la agencia oficial Xinhua señaló a Zhu como un “excelente miembro del Partido” y un dirigente destacado de la República Popular China.