El Mundo

Murió a los 97 años uno de los arquitectos de la economía moderna de China, Zhu Rongji

Zhu fue una de las figuras centrales de la transformación económica china de finales del siglo XX

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Por Fernando Chaves Espinach
El ex primer ministro de China, Zhu Rongji, durante una visita oficial a Estados Unidos en 1999.
El ex primer ministro de China, Zhu Rongji, durante una visita oficial a Estados Unidos en 1999. (Wiliiam J. Clinton Presidental Library/Wikimedia Commons)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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