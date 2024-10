Mujer descubre en su cuerpo cinco órganos adicionales luego de años de dolor abdominal

A lo largo de su vida, Mel Placanica, una australiana, sufrió de fuertes dolores de estómago. Un día, decidió buscar respuestas a su problema de salud y se sometió a diversos exámenes médicos. Al llegar los resultados, descubrió que tenía cinco órganos adicionales.

Luego de una prolongada espera, la mujer de 31 años recibió la noticia: tenía dos úteros, cuatro ovarios, dos cuellos uterinos y tres riñones.

Inicialmente, los doctores pensaron que sus constantes dolores de estómago se debían a un posible tumor. Sin embargo, la investigación de una ginecóloga reveló que en realidad contaba con órganos de más.

“Sentía un dolor de estómago terrible, el peor que he experimentado. Mi madre me llevó a urgencias; allí me realizaron una exploración y vieron un útero con lo que parecía ser un bulto junto a él. Así que automáticamente pensaron en un tumor”, explicó la maquilladora a The Mirror.

Al salir el resultado negativo, consultó a una ginecóloga para que le practicaran un procedimiento diferente. A través de una laparoscopia, Placanica descubrió la existencia de cinco órganos adicionales.

Después de esto, le extirparon un útero y dos ovarios, y sus dos cuellos uterinos se fusionaron en uno solo. Los médicos también hallaron endometriosis en el revestimiento de su útero, lo cual influyó de manera importante en sus síntomas de dolor.

“Luego voy al ginecólogo, ella revisa mis exploraciones y piensa lo mismo: que parece un tumor. Descubrí que tenía dos úteros, cuatro ovarios, dos cuellos uterinos y esencialmente dos vaginas. También tengo tres riñones; supongo que tal vez pude haber sido gemela y absorbí a la otra”, comentó.

La mujer enfatizó la importancia de realizarse exámenes médicos y no confiar siempre en los resultados de un escaneo. “Un escaneo no muestra todo; de lo contrario, todo habría aparecido en el escaneo y no habría tomado tanto tiempo”, concluyó.

¿Qué es el útero didelfo o útero doble?

Mel descubrió que tenía útero didelfo, conocido también como útero doble. Según Mayo Clinic, es una afección poco común con la que pueden nacer algunas mujeres.

“En el feto femenino, el útero comienza como dos pequeños tubos. A medida que el feto crece, los tubos suelen unirse para crear un órgano hueco más grande: el útero. A veces, los tubos no se unen por completo, y cada uno se desarrolla como un órgano independiente”, explica la entidad.

Usualmente, el útero doble no causa síntomas. No obstante, Cleveland Clinic detalla algunos posibles síntomas: dolor durante las relaciones sexuales, cólicos intensos antes y durante el periodo, sangrado abundante, pérdida de sangre al usar un tampón (al quedar solo en un canal vaginal), abortos espontáneos frecuentes y parto prematuro.

