El Mundo

Muere tercer hijo del presidente de Ecuador

El Gobierno ecuatoriano confirmó el fallecimiento de Stefano Noboa y anunció que las banderas de los principales edificios públicos permanecerán a media asta durante tres días

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Por Arianna Villalobos Solís
Falleció Stefano Noboa Valbonesi, tercer hijo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y de la primera dama, Lavinia Valbonesi, tras una emergencia médica. (RODRIGO BUENDIA/AFP)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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