Muere tercer hijo del presidente de Ecuador

Falleció Stefano Noboa Valbonesi, tercer hijo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y de la primera dama, Lavinia Valbonesi, tras una emergencia médica.

El Gobierno de Ecuador confirmó la noche de este sábado 15 de agosto el fallecimiento de Stefano Noboa Valbonesi, tercer hijo del presidente de la República, Daniel Noboa, y de la primera dama, Lavinia Valbonesi.

Según informó el diario El Comercio de Ecuador, la noticia fue comunicada oficialmente por distintas autoridades del Gobierno mediante sus canales digitales.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, explicó que la primera dama tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia debido a una complicación surgida durante su embarazo. No obstante, pese a la atención médica brindada, se confirmó el fallecimiento del menor.

Morillo expresó sus condolencias a la pareja presidencial y a sus familiares ante la pérdida.

Nuestras sentidas condolencias al Presidente de la República, @DanielNoboaOk, a la Primera Dama, Lavinia Valbonesi, y a toda su familia ante esta irreparable pérdida.



La Asamblea Nacional acompaña su dolor con respeto y solidaridad. pic.twitter.com/QuGDUybXCk — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) August 16, 2026

Como muestra de duelo institucional, la ministra también anunció que la bandera de Ecuador permanecerá a media asta durante tres días en el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno.

De acuerdo con el diario, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, también expresó su solidaridad con Noboa y Valbonesi y dispuso que el estandarte del Palacio Legislativo permanezca a media asta durante el mismo periodo.

La muerte de Stefano Noboa ocurre mientras el mandatario ecuatoriano cumple su periodo presidencial al frente del país y mantiene una agenda marcada por asuntos de seguridad y gobernabilidad.