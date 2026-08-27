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Muere Ratko Mladic, conocido como el ‘carnicero de Bosnia’ y condenado por crímenes de lesa humanidad

Mladic fue declarado culpable por genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, determinó la justicia internacional

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Por Europa Press

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El exgeneral Ratko Mladic, conocido como el “carnicero de los Balcanes", fue condenado este a cadena perpetua por genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, determinó la justicia internacional. (AP)







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