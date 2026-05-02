El Mundo

Morazán y su legado en la educación: así impulsó un modelo laico, gratuito y obligatorio en Costa Rica

Un decreto muestra cómo Francisco Morazán abogó por crear ciudadanos críticos, definiendo la educación como ‘el alma de los pueblos’ y el pilar para el progreso.

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Por Patricia Fumero
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El parque Morazán, en San José, fue nombrado en homenaje al exjefe de Estado Francisco Morazán. (Rafael Pacheco Granados)







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