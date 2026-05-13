Monja brasileña murió ahogada tras salvar a compañeras en playa de Italia

Una monja brasileña falleció en Italia luego de rescatar a compañeras durante una emergencia provocada por fuertes corrientes marinas.

La religiosa brasileña Nadir Santos da Silva, de 45 años, murió ahogada en Sicilia, al sur de Italia, luego de rescatar a varias compañeras de su congregación que eran arrastradas por fuertes olas en una playa local.

El hecho ocurrió el lunes 11 de mayo durante una actividad recreativa de la comunidad religiosa. La información trascendió por medio de Vatican News.

Nadir Santos da Silva integraba la congregación Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo y ejercía como priora local en Sicilia.

Según el reporte, las religiosas permanecían en una zona poco profunda del mar cuando fuertes corrientes comenzaron a arrastrarlas. Al notar el peligro, la monja ingresó al agua para auxiliar a sus compañeras.

La religiosa logró ayudar a varias mujeres a regresar a la orilla. Sin embargo, perdió fuerzas durante el rescate y quedó inconsciente en el agua. Otra integrante de la congregación intentó socorrerla, pero ya no reaccionaba.

Nadir Santos da Silva nació el 10 de agosto de 1980 en el interior del estado de Bahía, Brasil. Durante su niñez se trasladó a São Paulo.

De acuerdo con Vatican News, en su juventud se identificaba como “punk y anarquista” antes de iniciar su proceso de conversión religiosa.

El monseñor Bruno Lins, quien acompañó a la religiosa como director espiritual, destacó que la monja mantenía una intensa búsqueda espiritual y rechazaba la superficialidad.

El sacerdote afirmó que la religiosa enfrentó luchas y contradicciones personales, pero mantuvo una búsqueda sincera de la fe y de la verdad.

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