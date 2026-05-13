El Mundo

Monja brasileña murió ahogada tras salvar a compañeras en playa de Italia

Lo que comenzó como un día de convivencia en una playa de Sicilia terminó en tragedia

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una monja brasileña falleció en Italia luego de rescatar a compañeras durante una emergencia provocada por fuertes corrientes marinas.
Una monja brasileña falleció en Italia luego de rescatar a compañeras durante una emergencia provocada por fuertes corrientes marinas. (Vatican News /Vatican News)







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