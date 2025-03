Ministro de Defensa colombiano: país no podrá contener narco si EE. UU. lo desconoce como aliado en lucha antidrogas

Bogotá. Colombia no podrá “contener” el narcotráfico si Estados Unidos lo desconoce como uno de sus aliados en la lucha antidrogas, una posibilidad que está latente ante el incremento de la producción de cocaína y los narcocultivos en el país, aseguró el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez.

El presidente estadounidense, Donald Trump, decidirá en septiembre si Colombia deja de ser un aliado antidrogas.

Si eso “ocurre, pues simplemente nosotros perdemos la capacidad de contener esa amenaza (...) va en contra de los intereses de Estados Unidos porque llegaría más cocaína y no sería más fuerte, no sería más próspero y no sería más seguro”, dijo Pedro Sánchez.

Sánchez, un general de la Fuerza Aérea que se retiró para asumir como ministro el 3 de marzo, afirma que buscará combinar la labor social del Estado con la fuerza militar.

El general considera que algunos grupos armados ilegales como el ELN y ciertas disidencias de las FARC que rechazaron el desarme traicionaron al presidente Petro y aprovecharon para fortalecerse militarmente con el narcotráfico.

En el último año, esas organizaciones dedicadas al narco, principalmente el ELN y el cártel del Clan del Golfo, incrementaron su pie de fuerza en por lo menos 1.500 miembros, reconoció.

El incremento llega justo cuando el país realiza gestiones diplomáticas para que Estado Unidos no lo descertifique (sic) como aliado antidrogas en septiembre.

Amenazas de la guerrilla ELN

El ministro de Defensa aseguró este domingo en una entrevista con la AFP que responderá con “toda la fuerza” a las amenazas de la guerrilla ELN de emprender una “guerra total” contra la fuerza pública.

La advertencia de los rebeldes “se responde con toda la fuerza legítima del Estado (...) Una guerra total de ellos, es terrorismo total, es sicariato total, es todas las aberraciones y violaciones a los derechos humanos”, dijo Sánchez en Bogotá.

El fin de semana pasado dos comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) manifestaron ante las cámaras de AFP en las montañas de la región del Catatumbo (noreste), fronteriza con Venezuela, que la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro había fracasado y abrió paso a una “guerra total”.

También avisaron que las confrontaciones seguirán si la fuerza pública intenta ingresar a sus territorios.

En enero en esa zona fueron asesinadas decenas de personas por los guerrilleros que intentan tomarse el control de los territorios plagados de hoja de coca, principal componente de la cocaína.

Los choques también dejan más de 50.000 desplazados en medio de la que es considerada la peor crisis de seguridad tras el desarme de la poderosa guerrilla FARC gracias al acuerdo de paz de 2016.

Los militares intentan sin éxito tomar el control de la región.

“La ofensiva debe incrementarse, debe vigorizarse y vamos a promover la vida: entréguense, desmovilícense o los capturamos. Pero si insisten en asesinar vamos con toda la fuerza legítima del Estado” a enfrentarlos, añadió.

Petro, primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, apuesta por apagar seis décadas de conflicto armado con estrategias de diálogo.

Pero su política de “paz total” sufre traspiés a un año y medio de terminar su mandato.