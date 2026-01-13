‘Mini tsunami’ sorprende la costa de Argentina y deja un muerto y al menos 35 heridos: vea el video

Una super ola tras una marea baja inusual provocó pánico en la costa argentina. El saldo incluyó una víctima mortal y decenas de heridos.

Una serie de olas de gran intensidad golpeó este lunes la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. El fenómeno ocurrió tras una marea extremadamente baja y afectó amplios sectores de las playas de Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Mar Chiquita. El avance repentino del mar dejó al menos una persona fallecida y 35 heridos, además de decenas de rescates.

Las autoridades confirmaron la muerte de un hombre de 29 años, identificado como Yair Manno, oriundo de Mar del Plata. El hecho ocurrió en la laguna de Mar Chiquita, en horas de la tarde, durante una jornada de calor intenso que superó los 38 °C. Miles de personas se encontraban en la costa al momento del incidente.

El Ministerio Público Fiscal abrió una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento. Los primeros reportes señalaron que la causa de muerte correspondió a asfixia por ahogamiento.

Testigos indicaron que Manno caminaba con el agua a la altura de las rodillas, cerca de un grupo de pescadores, cuando una corriente repentina lo desestabilizó. El joven no sabía nadar. La fuerza del agua lo arrastró hacia una zona más profunda y no logró recibir auxilio a tiempo.

El director provincial de Defensa Civil confirmó que el episodio afectó toda la franja costera del distrito. La directora de Seguridad en Playas de Mar Chiquita detalló que el avance del mar ocurrió de forma súbita, minutos después del fuerte retroceso generado por la marea baja.

En el sitio de la tragedia, pescadores y personal de emergencia brindaron primeros auxilios. Un barco de excursiones colaboró con equipos de rescate y un desfibrilador. La víctima fue trasladada a un centro médico, donde se declaró su fallecimiento.

Este balneario se llama San Sebastián y está en la zona norte de Mar del Plata (La Perla), algo similar pasó en Santa Clara del Mar(partido de Mar Chiquita).

La zona conocida como la “boca” de la laguna de Mar Chiquita concentra corrientes marinas que ingresan desde el océano. Se trata de un punto frecuente para la pesca y el turismo, donde el arrastre del agua suele intensificarse.

En Santa Clara del Mar, otro bañista sufrió un paro cardíaco durante el avance del mar. Personal de emergencia lo atendió en la playa y luego lo trasladó a Mar del Plata. Las autoridades informaron que su estado de salud se mantuvo estable.

El municipio reportó alrededor de 35 personas heridas, con lesiones como golpes y cortaduras. Ningún caso se clasificó como grave.

Bañistas relataron escenas de pánico. El mar arrastró sillas, sombrillas y pertenencias que se encontraban sobre la arena. Muchas personas estaban dentro del agua, lo que obligó a realizar rescates improvisados, en especial de niños y adultos mayores.

Guardavidas de distintos sectores coincidieron en que se trató de un fenómeno inusual. Indicaron que el mar avanzó decenas de metros en pocos segundos. En algunos puntos, el nivel del agua pasó de los tobillos al pecho en menos de cinco segundos.

Situaciones similares se registraron en Punta Mogotes y La Caleta, donde se reportaron dos olas consecutivas que cubrieron casi toda la playa. En varios sectores, el mar ganó más de 50 metros de forma abrupta.

La municipalidad de Mar Chiquita calificó el evento como una “super ola” o “mini tsunami”. Tras el incidente, se ordenó la evacuación inmediata de las zonas costeras. En un comunicado oficial, las autoridades señalaron que existía previsión de aumento del viento, pero no de la magnitud alcanzada por las olas.

La víctima

Yair Manno se encontraba de vacaciones junto a su pareja, de nacionalidad francesa. Aunque residía en Francia desde hacía al menos ocho años, mantenía vínculos con su ciudad natal.

El joven destacó como atleta de Enduro Ecuestre. Ocupó la posición 365 del ranking mundial FEI Endurance Open Riders. En 2024 alcanzó el primer lugar de la PAEC NF y el puesto 19 de esa clasificación. También figuró en el puesto 14 del ranking mundial Gold Elite Riders, según la Federación Ecuestre Argentina.

Coordinadores del servicio de guardavidas indicaron que el fenómeno correspondió a una elevación repentina e inesperada del nivel del mar, con una duración aproximada de 30 a 40 segundos, lo que tomó por sorpresa a bañistas y personal de seguridad.

