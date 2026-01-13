El Mundo

‘Mini tsunami’ sorprende la costa de Argentina y deja un muerto y al menos 35 heridos: vea el video

Una super ola tras una marea inusualmente baja provocó pánico, rescates masivos y evacuaciones en varias playas de la provincia de Buenos Aires

Por O Globo / Brasil / GDA
Una super ola tras una marea baja inusual provocó pánico en la costa argentina. El saldo incluyó una víctima mortal y decenas de heridos.
Una super ola tras una marea baja inusual provocó pánico en la costa argentina. El saldo incluyó una víctima mortal y decenas de heridos. (O Globo/GDA)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

