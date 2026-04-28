Millonario muere tras pagar $40.000 por cacería en África: elefantes lo atacan

Un empresario murió en África durante una cacería. El ataque de elefantes reactivó la discusión sobre la caza de trofeos.

La muerte de un empresario estadounidense durante una expedición de caza en África volvió a encender la polémica sobre la caza de trofeos. El hecho ocurrió en Gabón, en medio de un safari de caza mayor.

El fallecido era Ernie Dosio, de 75 años. El incidente se registró en el Parque Nacional Lopé-Okanda. El empresario participaba en una expedición guiada cuando enfrentó a una manada de elefantes.

Según reportes de medios internacionales, Dosio pagó cerca de $40.000 por el viaje. El objetivo era cazar un duiker de lomo amarillo. Este animal es un antílope pequeño de África Central y Occidental.

Durante la jornada, el grupo encontró de forma inesperada a cinco elefantes hembras con una cría. Los animales salieron de la vegetación y atacaron al cazador y a su guía. El empresario murió en el lugar.

La empresa organizadora Collect Africa confirmó el fallecimiento. El guía profesional sobrevivió. Presentó heridas graves.

Dosio era propietario de un viñedo en California. También dirigía Pacific AgriLands Inc. La firma gestionaba unas 12.000 acres de viñedos en Modesto. Además ofrecía servicios financieros y equipos a productores vinícolas.

Las autoridades de Estados Unidos en Gabón coordinan la repatriación del cuerpo. El proceso se mantiene en curso.

El caso reactivó el debate sobre la caza de trofeos. Los elefantes africanos son los animales terrestres más grandes del planeta. Pueden superar las seis toneladas. Cumplen un rol clave en los ecosistemas al dispersar semillas y moldear hábitats.

Algunos sectores defienden la caza regulada. Señalan que genera ingresos para la conservación. Otros advierten que esta práctica aumenta la presión sobre especies amenazadas por la caza furtiva y la pérdida de hábitat.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.