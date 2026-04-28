El Mundo

Millonario muere tras pagar $40.000 por cacería en África: elefantes lo atacan

Ernie Dosio pagó $40.000 por una expedición en África, pero un encuentro con elefantes cambió el rumbo del viaje

EscucharEscuchar
Por Primera Hora / Puerto Rico / GDA
Un empresario murió en África durante una cacería. El ataque de elefantes reactivó la discusión sobre la caza de trofeos.
Un empresario murió en África durante una cacería. El ataque de elefantes reactivó la discusión sobre la caza de trofeos. (Nicosmit de Canva/Wagonhound Outfitters)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaElefantesÁfricaGabónCacería

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.