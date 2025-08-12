El Mundo

Milagro en accidente aéreo: Avioneta provoca incendio y sus ocupantes salen ilesos

La avioneta cayó en un aeropuerto de Estados Unidos y chocó contra aviones estacionados

Por El País / GDA / Uruguay
Cayó una avioneta en Montana, Estados Unidos, y todos los pasajeros salieron ilesos.
Cayó una avioneta en Montana, Estados Unidos, y todos los pasajeros salieron ilesos. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







