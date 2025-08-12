Milagro en accidente aéreo: Avioneta provoca incendio y sus ocupantes salen ilesos

Cayó una avioneta en Montana, Estados Unidos, y todos los pasajeros salieron ilesos.

Montana, Estados Unidos. En un hecho catalogado como un “milagro”, una avioneta cayó este lunes en el estado de Montana, Estados Unidos, y, a pesar de que el accidente aéreo provocó una “bola de fuego”, las cuatro personas a bordo salieron ilesas.

Alrededor de las 2:00 p.m. locales, una avioneta intentó aterrizar en el Aeropuerto Kalispell City y terminó impactando contra varios aviones estacionados, lo que provocó un gran incendio instantáneamente.

MIRACLES HAPPEN. A plane, with 4 onboard, crashes with parked aircraft while landing at Montana airport in the US on Monday. Crash triggered a huge fire but caused no serious injuries as the pilot and the three passengers were able to exit on their own after the aircraft came to… pic.twitter.com/yVOwYG80Gn — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) August 12, 2025

A bordo estaban el piloto y tres personas más. No solo sobrevivieron, sino que lo hicieron sin sufrir lesiones.

En apariencia, el piloto perdió el control de la aeronave mientras aterrizaba y chocó en la pista del aeropuerto con varios aviones que se encontraban ahí, según indicó una investigación preliminar citada por el medio estadounidense Newsweek.

El mismo portal informó que agencias federales en Estados Unidos investigan por qué el piloto perdió el control del avión durante el aterrizaje, una pregunta de gran importancia para la seguridad de la aviación y los procedimientos operativos en pistas de todo el país norteamericano.

“Los milagros ocurren”

Según el periodista Rahul Shivshankar, el piloto y los tres pasajeros pudieron salir de la avioneta por sí solos cuando quedó detenida después del impacto.

Shivshankar catalogó este episodio como una prueba de que “los milagros ocurren”.

El jefe de la policía de Kalispell, Montana, Jordan Venezio, y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), informaron que no hubo lesiones serias. Dos pasajeros tuvieron leves lastimaduras que fueron tratadas en el aeropuerto.

Además, el gran incendio que provocó el choque de la avioneta con otros aviones fue controlado, y se confirmó que nadie se encontraba adentro de esas aeronaves estacionadas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) indicó que el vuelo procedía de Pullman, Washington, y que los investigadores rastrearán el lugar del accidente como evidencia en la investigación, informó Newsweek.