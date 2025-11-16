Michelle Obama afirma que Estados Unidos no está listo para una presidenta: ‘Muchos hombres sienten que no pueden ser liderados por una mujer’

La exprimera dama Michelle Obama afirmó que Estados Unidos "no está listo" para una mujer presidenta, citando la pasada elección de Kamala Harris.

Según la cadena estadounidense CNN, las declaraciones de Obama surgieron durante un evento, en respuesta a una consulta de la actriz Tracee Ellis Ross sobre si existe el “espacio” necesario para que una mujer llegue a ese cargo.

“Como vimos en las últimas elecciones, lamentablemente, no estamos listos”, expresó la exprimera dama.

“Por eso digo: ni siquiera me miren para postularme, porque todos mienten. No están preparados para una mujer”, añadió. “Nos falta mucho por madurar y todavía hay... muchos hombres que no sienten que puedan ser liderados por una mujer, y lo vimos”.

La conversación entre Michelle Obama y Ellis Ross se realizó en Brooklyn, Nueva York, durante la promoción de su nuevo libro, The Look, en el que aborda su perspectiva sobre la moda y la política durante los años en que ella y el expresidente Barack Obama vivieron en la Casa Blanca.

Michelle Obama hizo campaña por Harris el año pasado, advirtiendo sobre lo que describió como la amenaza que representa Trump para el país, en especial para la salud de las mujeres.

“Por favor, no entreguen nuestro destino a alguien como Trump, que no sabe nada sobre nosotras y ha demostrado un profundo desprecio hacia nosotras”, manifestó la exprimera dama durante un mitin en Michigan, días antes de las elecciones, según CNN. “Un voto por él es un voto contra nosotras, contra nuestra salud, contra nuestro valor”.

La cadena recordó que Obama ha reiterado en varias ocasiones que no tiene intención de aspirar a la presidencia, pese a ser una de las figuras más influyentes y populares del Partido Demócrata, condición que por años ha alimentado el deseo de numerosos simpatizantes de verla competir por la Casa Blanca.