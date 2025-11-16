El Mundo

México brilló en el Mundial de Chocolates 2025 con medallas de oro y plata

México ganó oro en microlotes y destacó en bombones, barras infusionadas e ingredientes de cacao en el Mundial de Chocolates 2025

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
México obtuvo oro, platas y bronces en el Mundial de Chocolates con productos innovadores y premiados por su técnica e ingredientes locales.
México obtuvo oro, platas y bronces en el Mundial de Chocolates con productos innovadores y premiados por su técnica e ingredientes locales. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMundial de chocolatesMéxicoChocolates
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.