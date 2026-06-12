El Mundo

Mensaje contra Donald Trump aparece en histórico parque de Washington y activa investigación

Autoridades estadounidenses recolectan pruebas para identificar a quienes marcaron el césped con un mensaje asociado a protestas contra Trump

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Por O Globo / Brasil / GDA
Los números «8647» se ven en el césped del National Mall de Washington D. C. el 12 de junio de 2026. La Policía de Parques de EE. UU. abrió una investigación el 11 de junio sobre las marcas gigantes de los números «8647» —que se han asociado con la oposición al presidente Donald Trump— en el césped del National Mall. Un portavoz del Departamento del Interior, que gestiona el National Mall en el centro de Washington, calificó el incidente de «vandalismo desquiciado» y afirmó que «no se tolerará».
La inscripción “8647” apareció cerca del Monumento a Washington y reavivó el debate sobre el significado político de ese símbolo en EE. UU. (ANNE LEBRETON/AFP)







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