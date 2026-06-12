Mensaje contra Donald Trump aparece en histórico parque de Washington y activa investigación

La inscripción “8647” apareció cerca del Monumento a Washington y reavivó el debate sobre el significado político de ese símbolo en EE. UU.

Una gigantesca inscripción con el número 8647 apareció en el césped del National Mall, en Washington, y provocó la movilización de agentes de la Policía de Parques de Estados Unidos y miembros de la Guardia Nacional.

El mensaje fue observado por personas que se encontraban cerca del Monumento a Washington. Las autoridades acudieron al sitio para recopilar evidencias e intentar identificar al autor o los autores de la intervención.

La inscripción se ubicó cerca del Memorial de la Segunda Guerra Mundial. El número es utilizado por opositores del presidente Donald Trump como una forma de protesta contra su administración.

Sin embargo, aliados del mandatario y el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostienen que el mensaje también podría interpretarse como una incitación a la violencia.

La referencia combina el número 47, que corresponde a Trump como el 47.º presidente de Estados Unidos, con la expresión “86”, una jerga originada en el sector de restaurantes que se utiliza para indicar la expulsión o eliminación de algo.

Hasta el momento, no está claro cómo se realizó la inscripción en el césped. En las zonas donde aparecieron los números, la grama luce de color marrón y contrasta con el verde del resto del área.

El término 8647 también figura en un caso judicial de alta exposición mediática en Estados Unidos. Fiscales federales acusaron al exdirector del FBI James Comey de amenazar a Trump tras una publicación en redes sociales realizada en 2025.

La publicación mostraba una imagen de conchas acomodadas sobre una playa para formar los números 8647. Posteriormente, Comey eliminó el contenido y rechazó que su intención fuera promover actos violentos.

El episodio ocurre pocos días antes del cumpleaños número 80 de Trump, previsto para el 14 de junio. Como parte de las actividades programadas para la fecha, la Casa Blanca tiene previsto realizar un evento de MMA en sus jardines.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.