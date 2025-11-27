El Mundo

Menor de edad mató a su madre tras discusión por cambio de clave del WiFi

Una menor atacó a su madre con un arma blanca tras una discusión por la clave de wifi en su casa

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Una menor apuñaló a su madre por el cambio de clave wifi en Colombia. La mujer falleció antes de recibir atención médica
Una menor apuñaló a su madre por el cambio de clave wifi en Colombia. La mujer falleció antes de recibir atención médica (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaColombiaWiFi
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.