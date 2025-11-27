Menor de edad mató a su madre tras discusión por cambio de clave del WiFi

Una menor apuñaló a su madre por el cambio de clave wifi en Colombia. La mujer falleció antes de recibir atención médica

Una mujer de 34 años, identificada como Maryuri Gaspar, falleció tras ser atacada por su propia hija en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, en Colombia. El hecho ocurrió el lunes 24 de noviembre, según confirmaron las autoridades locales.

La agresión se habría dado luego de una discusión familiar relacionada con el cambio de la clave de WiFi del hogar. La menor, al parecer, reaccionó con violencia tras el ajuste en el acceso a Internet, lo que generó un altercado con su madre.

Horas después de ese enfrentamiento, la adolescente habría tomado un arma cortopunzante y atacado a Gaspar. Según el informe preliminar, la víctima sufrió más de cuatro heridas, entre ellas en el abdomen, antebrazo y en el trapecio derecho.

En ese momento, otro hijo de la mujer dio aviso a las autoridades para solicitar ayuda médica. Sin embargo, la madre llegó sin signos vitales al centro médico local y no fue posible salvarle la vida.

Las autoridades colombianas abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del caso, que generó consternación en el barrio Puerto Nuevo, donde residía la familia.

La menor involucrada no registra antecedentes penales ni antecedentes por violencia, de acuerdo con lo informado por las autoridades judiciales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.