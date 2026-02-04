Melinda, exesposa de Bill Gates, se estremece al hablar del caso Epstein: Vea el video

Melinda French Gates afirmó el martes que su exesposo, Bill Gates, debe dar explicaciones por la conducta que se le atribuye en el más reciente conjunto de comunicaciones privadas difundidas en relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La filántropa Melinda French Gates aseguró que la mención de su exesposo, el cofundador de Microsoft Bill Gates, en nuevos documentos vinculados al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein le hizo revivir “momentos dolorosos” de su matrimonio”, que acabó en 2021.

En declaraciones a un pódcast de NPR, dijo sentir una “tristeza increíble” y afirmó que “cualesquiera preguntas que sigan pendientes” deben ser respondidas por las personas mencionadas en los archivos, incluido su exmarido. “Estoy muy feliz de estar lejos de toda esa suciedad”, añadió.

Melinda Gates abandonó su matrimonio y la Fundación por vínculos de su esposo con Jeffrey Epstein

Los registros, difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyen una acusación atribuida a Epstein según la cual Bill Gates habría contraído una enfermedad de transmisión sexual tras mantener relaciones con trabajadoras sexuales.

Posteriormente, indican los documentos sin verificar, le habría suministrado antibióticos en secreto a Melinda. Un portavoz del empresario calificó esa afirmación de “absolutamente absurda”.

Melinda French Gates ha continuado realizando una inmensa labor filantrópica después de su separación del magnate tecnológico. Tras el divorcio, ha donado a múltiples causas que abarcan la salud, la cultura y el desarrollo.

El multimillonario rompió su silencio sobre la publicación de archivos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en una entrevista con 9News en Australia. Afirmó que sus interacciones con Epstein se limitaron a cenas y que no visitó la isla de Epstein.

“Cada minuto que pasé con él lo lamento y pido disculpas por haberlo hecho”, añadió Gates.