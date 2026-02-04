El Mundo

Melinda, exesposa de Bill Gates, se estremece al hablar del caso Epstein: Vea el video

Melinda French Gates, quien tras su divorcio de Bill Gates ha continuado una inmensa labor filantrópica, habla sobre revelaciones que involucran al magnate tecnológico.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Melinda French Gates afirmó el martes que su exesposo, Bill Gates, debe dar explicaciones por la conducta que se le atribuye en el más reciente conjunto de comunicaciones privadas difundidas en relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.
Melinda French Gates afirmó el martes que su exesposo, Bill Gates, debe dar explicaciones por la conducta que se le atribuye en el más reciente conjunto de comunicaciones privadas difundidas en relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Melinda French GatesBill GatesJeffrey EpsteinCaso Epstein
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.