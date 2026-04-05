El Mundo

Mejores galletas del mundo: alfajor argentino lidera ranking global y alcanza el primer lugar

Descubra qué hace único al alfajor argentino que conquistó a expertos internacionales y cómo logró destacar entre las mejores galletas del mundo

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Por La Nación / Argentina / GDA y Silvia Ureña Corrales
TasteAtlas eligió a El Nazareno como el mejor alfajor del mundo. El ranking destaca sabor, textura y tradición argentina.
TasteAtlas eligió a El Nazareno como el mejor alfajor del mundo. El ranking destaca sabor, textura y tradición argentina. Imagen con fines ilustrativos. (Canva stock/ALLEKO de Getty Images Pro / Cavan Images de Getty Images)







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La Nación / Argentina / GDA

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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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