Mejores galletas del mundo: alfajor argentino lidera ranking global y alcanza el primer lugar

TasteAtlas eligió a El Nazareno como el mejor alfajor del mundo. El ranking destaca sabor, textura y tradición argentina. Imagen con fines ilustrativos.

El alfajor argentino alcanzó el primer lugar en un ranking internacional de TasteAtlas. La plataforma especializada ubicó a la marca El Nazareno como la mejor del mundo dentro de una lista de cien galletas.

El reconocimiento ocurrió en marzo. TasteAtlas evaluó productos de distintos países. El análisis destacó el equilibrio entre el dulce de leche y el chocolate. Señaló que el relleno presentó una textura cremosa.

La empresa El Nazareno nació en 1982. Se trata de una fábrica familiar ubicada en Traslasierra, en Córdoba. La compañía consolidó su presencia en el mercado con el paso de más de cuatro décadas.

Actualmente, la firma cuenta con 13 sucursales en Argentina. Doce locales operan en Córdoba. Uno funciona en Merlo, en San Luis. Además, la empresa habilitó ventas en línea. Este canal permite envíos a todo el país.

El producto premiado corresponde al alfajor de chocolate tradicional. Sin embargo, el catálogo incluye otras variantes. Entre ellas destacan opciones como chocolate blanco, turrón, turrón negro, chocolate con frambuesa, chocolate con naranja y chocolate con frutilla.

El ranking de TasteAtlas también incluyó otras marcas dentro del top 5:

El alfajor Intenso Negro de Guolis

El alfajor de La Olla de Cobre

El de frambuesa y merengue de Señor Alfajor

El clásico marplatense de Alfajores Malfatti

El listado posiciona a estos productos frente a competidores globales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.