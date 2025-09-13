El Mundo

Masacre en Haití: autoridades reportan más de 40 muertos

Una brutal masacre en Labodrie, Haití, deja más de 40 muertos, incluyendo niños. La pandilla Viv Ansanm incendió casas y aterrorizó a la población

Por Europa Press
Los pandilleros lograron la dimisión del exprimer ministro Ariel Henry.
En una misión conjunta entre Naciones Unidas y el gobierno de Kenia, un grupo de policías kenianos llegó a Puerto Príncipe para intentar controlar a las pandillas. Foto: Clarens Siffroy/AFP/Archivos (Clarens Siffroy/AFP/Archivos/AFP)







Viv AnsanmHaitíMasacreLabodrie
