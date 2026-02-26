El Mundo

Más de 650 aviones y pistas de aterrizaje en el medio de las calles: conozca la comunidad en los Estados Unidos donde los residentes poseen un avión

Este desarrollo residencial combina viviendas con hangares, pista activa y normas que dan prioridad absoluta a las aeronaves.

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
En Spruce Creek, Florida, las viviendas incluyen hangares y las calles sirven como rutas de rodaje para aeronaves privadas.
En Spruce Creek, Florida, las viviendas incluyen hangares y las calles sirven como rutas de rodaje para aeronaves privadas. (@sprucecreekflyin/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaFloridaEstados Unidos
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.