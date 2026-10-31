Marco Rubio asegura que Estados Unidos no estuvo involucrado en huida de Flávio Bolsonaro de Brasil

Atlanta. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el sábado que Washington no intervino directamente en la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil tras su derrota electoral del domingo pasado.

Flávio Bolsonaro, que perdió su candidatura a la presidencia en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil celebradas el 24 de octubre, llegó con su familia a Estados Unidos el miércoles después de que un tribunal le ordenara entregar sus pasaportes en el marco de las múltiples investigaciones.

Bolsonaro enfrenta serias acusaciones en Brasil, entre ellas una por presunto lavado de dinero. Sus pasaportes brasileños, incluido uno diplomático, fueron cancelados tras incumplir una orden de entregarlos, aunque previamente dijo que sí lo haría.

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