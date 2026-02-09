El Mundo

Madrid construirá el rascacielos más alto de Europa Occidental

La Torre Madrid Norte superará a The Shard y a la Varso Tower y marcará un antes y un después en el desarrollo urbano y económico de la capital española

Por La Nación / Argentina / GDA
El proyecto Madrid Nuevo Norte incluye el rascacielos más alto de Europa Occidental, inversión millonaria, miles de empleos y un ambicioso plan urbano.
El proyecto Madrid Nuevo Norte incluye el rascacielos más alto de Europa Occidental, inversión millonaria, miles de empleos y un ambicioso plan urbano.







