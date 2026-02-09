Madrid construirá el rascacielos más alto de Europa Occidental

El proyecto Madrid Nuevo Norte incluye el rascacielos más alto de Europa Occidental, inversión millonaria, miles de empleos y un ambicioso plan urbano.

La capital de España albergará el desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Norte, un megaproyecto que integrará viviendas, oficinas, comercios, zonas verdes y equipamientos. La iniciativa transformará de forma integral la zona norte del Paseo de la Castellana y marcará un nuevo hito arquitectónico en Europa.

El plan incluye la construcción de la Torre Madrid Norte, que alcanzará hasta 330 metros de altura y se convertirá en el edificio más alto de España y de Europa Occidental. La torre superará a referentes actuales como la Varso Tower de Varsovia, con 310 metros, y The Shard de Londres, con 306 metros.

Con esa altura, la nueva torre liderará el listado de los rascacielos más altos del país. Dejará atrás a construcciones emblemáticas como la Torre de Cristal, de 249 metros; la Torre Cepsa, de 248 metros; la Torre PwC, de 236 metros; la Torre Emperador Castellana, de 224 metros; y la Torre Caleido, de 173 metros.

El complejo contará con más de dos millones de metros cuadrados de superficie. A su alrededor se levantarán otras dos torres que figurarán entre las 10 más altas de Madrid. Este conjunto modificará de manera definitiva la silueta urbana de la ciudad y reforzará su posición como uno de los principales centros financieros del continente.

El impacto económico del proyecto será significativo. Se calcula la generación de más de 200.000 puestos de trabajo durante la fase de desarrollo. A esa cifra se sumarán 146.000 empleos adicionales vinculados a la futura actividad de oficinas y locales comerciales.

Un estudio elaborado por la Universidad Complutense y PwC proyecta que cada euro invertido generará un retorno tres veces mayor hasta 2050. La inversión directa rondará los €17.000 millones ($20.000 millones), mientras que el impacto total en la economía local superará los €52.000 millones ($62.000 millones).

En materia de infraestructura, Madrid Nuevo Norte incluirá un intercambiador de transportes de 33.000 metros cuadrados. Esta instalación facilitará la conexión entre colectivos, trenes, subterráneo y el aeropuerto de Barajas, lo que mejorará la movilidad en toda la zona.

El cronograma preliminar señala que las obras iniciales comenzarían en 2026. Los primeros edificios estarían listos entre 2028 y 2029, siempre que el proyecto avance según lo previsto.

Los desarrolladores impulsaron la iniciativa bajo un enfoque ambiental. El objetivo central consiste en crear un distrito libre de gases de efecto invernadero, tanto en el uso de materiales de construcción como en la movilidad interna del nuevo barrio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.