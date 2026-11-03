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El Mundo

Los personajes que marcaron las elecciones de medio periodo: polémicas insólitas, escándalos y golpes bajos

Repasamos las polémicas más insólitas que marcan la montaña rusa que han sido las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Estos son los personajes demócratas republicanos e independientes más polémicos de los midterms
Estos son los personajes demócratas republicanos e independientes más polémicos de los midterms. Jacobin, Colorado Politics, JFackler, AFGE, The AK Guy, WJS, Time
Sebastián Cobb Araya

El periodo de campaña electoral para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos estuvo cargado de personajes y polémicas que en otra época habrían destruido la reputación de cualquier político, pero que en el panorama actual son el pan de cada día. Hoy empezarán a conocerse los resultados de las elecciones, pero algunos candidatos quedarán en la memoria política.

En esta nota, recopilamos una selección de los casos más curiosos: nombres duplicados en la papeleta, anuncios con la mamá del rival, hasta un candidato que dice ser exorcista.

Dan S. Sullivan vs Dan J. Sullivan