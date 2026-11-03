Los personajes que marcaron las elecciones de medio periodo: polémicas insólitas, escándalos y golpes bajos

El periodo de campaña electoral para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos estuvo cargado de personajes y polémicas que en otra época habrían destruido la reputación de cualquier político, pero que en el panorama actual son el pan de cada día. Hoy empezarán a conocerse los resultados de las elecciones, pero algunos candidatos quedarán en la memoria política.

En esta nota, recopilamos una selección de los casos más curiosos: nombres duplicados en la papeleta, anuncios con la mamá del rival, hasta un candidato que dice ser exorcista.

El senador republicano por Alaska y actual titular del cargo, Dan S. Sullivan (republicano por Alaska), hace campaña junto a sus simpatizantes en una esquina el 2 de noviembre de 2026 en Anchorage, Alaska. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

Los votantes de Alaska se encontrarán con dos candidatos llamados Dan Sullivan en su papeleta, no se trata de un error de impresión. El actual senador republicano en búsqueda de reelección, Dan S. Sullivan, se enfrenta a un candidato independiente con quien comparte nombre y apellido.

Dan J. Sullivan es un profesor jubilado que reside en una pequeña comunidad pesquera y que nunca había tenido ambiciones políticas.

Los republicanos acusan a la candidata demócrata, Mary Peltola, de orquestar una estrategia para desorientar a los partidarios de S. Sullivan.

Peltola cuenta con una ventaja histórica para una aspirante demócrata en Alaska —un tradicional feudo republicano—, por lo que la dispersión de votos favorecería la disminución del porcentaje de su oponente. La candidata ha negado cualquier implicación en el asunto y J. Sullivan insiste en que se postuló por voluntad propia.

El caso escaló hasta la Casa Blanca, donde Donald Trump llamó al candidato independiente “Dan el señuelo” (Decoy Dan) e instruyó al Departamento de Justicia para que presentara una demanda federal que bloqueara la certificación de los resultados en caso de una victoria demócrata.

Esta petición fue rechazada por una jueza federal de distrito, al señalar que la administración carecía de legitimación procesal y no presentó un plan viable para separar los sufragios sin vulnerar el derecho constitucional al voto secreto.

Quedará a juicio de los alaskeños determinar si son capaces de diferenciar entre ambos candidatos homónimos.

James Talarico, el seminarista demócrata llamado ‘loco, gay y vegano’

James Talarico es un seminarista y aspirante a pastor protestante. No parece la ficha típica del Partido Demócrata, pero este joven está poniendo en jaque a los republicanos en Texas, un estado que no se ha pintado de azul desde 1994.

Es tal el riesgo que representa Talarico que el empresario Elon Musk, cuya compañía Spacex tiene sede en dicho estado, gastó $190 millones en promover la campaña del republicano Ken Paxton.

La campaña de difamación contra Talarico ha sido intensa. Cuando tuvo que ausentarse de la contienda electoral durante nueve días a causa de una gripe severa, figuras de la oposición difundieron la noticia falsa de que el candidato había sufrido un “colapso mental inducido por el estrés” y que permanecía recluido en un hospital psiquiátrico en Ohio.

El equipo del demócrata se vio obligado a difundir las grabaciones de las cámaras de seguridad de la residencia de Talarico. Incluso la propia institución médica señalada salió a desmentir los rumores.

Líderes republicanos como Donald Trump lo apodan Talafreako (un juego de palabras para llamarlo “fenómeno”) y el vicepresidente, JD Vance, cuestionó la hombría y la orientación sexual de Talarico como si de un insulto se tratara.

En el centro de esta polémica destacan videos generados con inteligencia artificial que presentan al seminarista usando un vestido e imitando al personaje de Julie Andrews en la película La novicia rebelde (1965).

Por parte de la campaña oficial de Paxton, han circulado metrajes manipulados con IA basados en un polémico comentario de 2021, en el cual Talarico argumentaba que Dios era no binario, ya que trascendía las categorías humanas de género. En las grabaciones falsificadas se le atribuyen además afirmaciones inventadas, como que “Dios creó seis géneros”.

En un intento desesperado de la oposición por mellar su imagen, incluso se le acusó de ser vegano en el estado con mayor producción de carne de res del país, señalamiento al que Talarico simplemente respondió en sus redes sociales publicando una fotografía en la que aparece comiendo un bistec.

A pesar de estos ataques de la oposición, Talarico mantiene la ventaja en las encuestas, sobre todo entre la población latina, desencantada con el actuar de la policía migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Abdul El-Sayed y la fractura en el Partido Demócrata

Dallas, Texas, el 10 de setiembre de 2026. Montaje de Abdul El-Sayed, Haley Stevens y Mike Rogers, candidatos demócrata, demócrata y republicano al Senado por Michigan, respectivamente. (JEFF KOWALSKY JIM WATSON BLAKE FAGAN/AFP)

Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Míchigan, podría convertirse en el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos; sin embargo, a pocos días de las elecciones, su candidatura se halla inmersa en polémicas.

La más reciente es la ruptura con su exrival de primarias, la congresista Haley Stevens, quien le exigió condenar un anuncio publicitario externo que vinculaba el coste de la cesta básica en Míchigan con la ayuda estadounidense a Israel, pieza que el entorno de la legisladora tildó de antisemita.

El-Sayed afirmó no tener relación alguna con dicho anuncio, pero su equipo retiró la invitación a Stevens para asistir a un acto en una iglesia de Detroit, alegando que su presencia constituiría una distracción. Stevens replicó al reaparecer junto al candidato republicano Mike Rogers para retirarle su respaldo a El-Sayed y otorgárselo a su rival.

El-Sayed defiende el cese de la ayuda militar incondicional a países extranjeros y denuncia el genocidio en Gaza, lo que le ha valido acusaciones de antisemitismo.

También ha sido cuestionado por su cercanía con el comentarista Hasan Piker, quien en el pasado emitió declaraciones polémicas en las que sostenía que “Estados Unidos merecía los atentados contra las Torres Gemelas”. El-Sayed calificó la frase de Piker como “una declaración tonta”.

Por último, el aspirante ha sido blanco de una agresiva campaña por parte de líderes republicanos que han arremetido contra su fe e identidad. Donald Trump lo llamó despectivamente “Mohammed” y pidió “mandarlo de vuelta” a su lugar de origen, a pesar de que El-Sayed nació y creció en Michigan.

JD Vance lo calificó de “malvado” y el senador John Kennedy afirmó que el candidato usa una camiseta de Bin Laden. A esto se suman videos de IA que circulan en las redes en los que El-Sayed celebra el atentado de las Torres Gemelas como si fuera un juego de mesa.

El-Sayed y sus partidarios sostienen que se trata de una estrategia de islamofobia deliberada para distraer la atención de los problemas económicos locales, como la inflación y el coste de la vida.

Dan Osborn, el mecánico independiente que podría desempatar el Senado

Osborn, mecánico industrial de Nebraska y veterano de la Marina, basa su propuesta política en la identidad de la clase trabajadora. Saltó a la fama en 2021 como líder sindical al encabezar una huelga de once semanas en la planta de cereales Kellogg’s.

Como candidato independiente, ha asegurado que se mantendrá al margen de las bancadas tradicionales de ser elegido senador. En ese escenario, la posición de Osborn sería determinante ante cualquier empate entre demócratas y republicanos.

El principal rival político de Osborn es Pete Ricketts, el actual senador republicano que busca la reelección. Ricketts y su familia son copropietarios de los Chicago Cubs, el equipo de las Grandes Ligas de Béisbol, lo que lo convierte en uno de los miembros más acaudalados del Congreso de Estados Unidos.

Ante este escenario y de que Nebraska es un estado tradicionalmente republicano, el Partido Demócrata optó por “no estorbar” al retirar su candidatura oficial en Nebraska para evitar la dispersión del voto en perjuicio de Osborn, consciente de que su eventual llegada al Senado resultaría crucial para romper un empate parlamentario.

Brandon Herrera, el ‘youtuber’ de las armas

Herrera, conocido en internet como “El tipo de las AK”, es el candidato republicano por el distrito 23 de Texas. Saltó a la fama en YouTube por sus videos en los que prueba armamento. Aunque acumula millones de reproducciones en su canal, esa misma exposición pública se ha convertido en su principal flanco de críticas.

El aspirante ha sido cuestionado por publicar contenidos con imágenes nazis —incluida una recreación del suicidio de Hitler— y por verter comentarios despectivos sobre las mujeres. Él niega ser simpatizante nazi y sostiene que se trata de entretenimiento irreverente. Sus seguidores ven en él a un defensor de las armas que se opone a las convenciones; sus detractores cuestionan su criterio.

Victor Marx afirma haber matado a un hombre y desterrado demonios

Victor Marx, candidato republicano a la gobernación de Colorado y fundador de la iglesia All Things Possible, ha afirmado tener encuentros con demonios y haberlos desterrado mediante exorcismos, los cuales se jacta de llevar a cabo incluso vía telefónica.

La violencia de la que habla Marx no se limita al plano espiritual: sostiene que a los siete años su padrastro lo obligó a matar a un hombre. A pesar de esta confesión, se niega a responder cuántas personas mató ya de adulto, durante su servicio en el Cuerpo de Marines.

Vivek Ramaswamy hizo campaña con la madre abusiva de su rival

Vivek Ramaswamy, exaspirante presidencial republicano, disputa la gobernación de Ohio con la demócrata Amy Acton, médica y exdirectora de Salud del estado. Un promedio de dos encuestas de agosto los ubicaba a medio punto de diferencia. En la recta final, su campaña gastó cuatro millones de dólares en un anuncio en el que la madre biológica de Acton, Donna Arthur, afirma que su hija miente sobre su pasado.

Acton ha denunciado que su padrastro la agredió sexualmente entre los nueve y los doce años, proceso en el cual él fue juzgado y ella testificó, lo que derivó en que su madre perdiera la custodia. El hermano de la candidata, Philip Stearns, señaló que la madre siguió casada con el agresor hasta que este falleció y acusó a Ramaswamy de convertir un trauma infantil en un arma política.

Ramaswamy confirmó el 20 de octubre que el anuncio es de su autoría y que la madre no recibió compensación económica. Sostiene que el metraje no versa sobre el abuso infantil y acusó a Acton de esquivar los debates. Decisión que la demócrata justificó en los continuos ataques personales y falsedades emitidas por su oponente.

Darializa Avila Chevalier, la candidata respaldada por Mamdani

Darializa Ávila Chevalier, de 32 años, ganó las primarias demócratas del 23 de junio con el respaldo del alcalde Zohran Mamdani y de los Socialistas Democráticos de América. En dicho distrito, que comprende el Alto Manhattan y parte del Bronx.

La aspirante afronta severas críticas a raíz de publicaciones eliminadas entre 2018 y 2022 en las que defendía la abolición de la policía, las prisiones y las fronteras, y en las que calificó de “violador” a Joe Biden. Asimismo, se le cuestiona por haber asistido a una protesta el 8 de octubre de 2023, al día siguiente del ataque de Hamás, y por sus comentarios sobre la identidad dominicana en una demarcación con una nutrida comunidad de dicho origen. El día de la jornada electoral, la candidata abandonó una entrevista de radio al ser interrogada sobre estos asuntos.

El 24 de septiembre, tras su nominación oficial, fue arrestada junto a decenas de manifestantes que bloquearon una calle cercana a la sede de la ONU durante el discurso de Benjamín Netanyahu. Ávila sostiene que su postura política ha evolucionado, se disculpó por parte de su retórica, incluida la dirigida a Kamala Harris, y afirma que la atención centrada en sus mensajes antiguos distrae de los problemas actuales.

Jaime West y sus tres cervezas

Jaime West, candidata demócrata al consejo de un condado en Indiana, cobró notoriedad a escala nacional tras participar en un debate donde afirmó que, de ser elegida, “despediría a todos los republicanos”. Asimismo, calificó a los seguidores del movimiento MAGA de “racistas y poco inteligentes”, y cerró su intervención dirigiéndose a los votantes con la frase: “Nosotros también tenemos armas”.

Posteriormente, la aspirante declaró en una entrevista con el periodista Piers Morgan que había consumido tres cervezas antes del evento debido a los nervios. A pesar del revuelo generado, West manifestó no arrepentirse de haber expresado abiertamente su rechazo hacia el partido rival y sus posturas.