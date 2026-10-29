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Tras reclamo de Trump, gobernador de Alaska ordena ‘investigar’ caso de dos candidatos al Senado con idéntico nombre

Gobierno de Trump entabló acción legal para bloquear resultados de elecciones en Alaska si pierde senador republicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para pronunciar un discurso durante un mitin de campaña en el Alico Arena de la Universidad Florida Gulf Coast, en Fort Myers, Florida, el 23 de octubre de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para pronunciar un discurso durante un mitin de campaña en el Alico Arena de la Universidad Florida Gulf Coast, en Fort Myers, Florida, el 23 de octubre de 2026. BRENDAN SMIALOWSKI
AFP

Washington, Estados Unidos. El gobernador de Alaska ordenó investigar porqué hay dos candidatos homónimos en las boletas electorales del estado, de cara a las legislativas de medio mandato de Estados Unidos, tras acusaciones de que los demócratas buscaron un aspirante con un nombre idéntico al del cabeza de lista republicano.

Dan J. Sullivan, el candidato demócrata, es un maestro jubilado de una remota comunidad pesquera, que acompaña en la boleta a la candidata a senadora de su partido, Mary Peltola.

Peltola es la directa rival de Dan S. Sullivan, el actual senador republicano por Alaska, que busca un tercer mandato.