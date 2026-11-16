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León XIV cierra gira sudamericana tras mostrar recuperación y reforzar su defensa de los más pobres

Pontífice recorrió Uruguay, Argentina y Perú por 12 días, en gira que puso a prueba su salud y evidenció prioridades sociales de su papado

Fieles en fila ante los baños en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, este 16 de noviembre de 2026, antes de la llegada del papa León XIV para celebrar una misa.
Fieles en fila ante los baños en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, este 16 de noviembre de 2026, antes de la llegada del papa León XIV para celebrar una misa. ERNESTO BENAVIDES
AFP