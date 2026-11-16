León XIV cierra gira sudamericana tras mostrar recuperación y reforzar su defensa de los más pobres

Lima. El papa León XIV concluye este lunes en Lima, Perú, una gira de 12 días por Sudamérica que permitió comprobar su recuperación física tras una cirugía por cáncer de pulmón y reafirmar el compromiso de su pontificado con la justicia social y la defensa de las poblaciones más vulnerables.

El recorrido por Uruguay, Argentina y Perú fue uno de los más exigentes de las últimas décadas para un pontífice. León XIV, de 71 años, afrontó una agenda intensa apenas un mes después de someterse a una operación por cáncer de pulmón, circunstancia que había generado dudas sobre su capacidad para completar el viaje.

El líder de los aproximadamente 1.400 millones de católicos recorrió desde zonas andinas hasta comunidades de la Amazonía, en una región donde vivió casi dos décadas como misionero y obtuvo la ciudadanía peruana antes de convertirse en papa.

Durante sus intervenciones, insistió en que el crecimiento económico debe beneficiar a toda la población y reclamó mayor atención para los pobres, los adultos mayores y las personas con discapacidad. También dirigió mensajes a gobernantes, entre ellos el presidente argentino, Javier Milei.

La experta en el Vaticano, Elise Ann Allen, autora de una biografía de Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del pontífice, destacó su fortaleza durante el recorrido.

A su juicio, León XIV demostró una “increíble fortaleza y determinación” y dejó ver una faceta de su labor misionera que hasta ahora no se había observado con tanta claridad.

Mensajes contra la violencia y la desigualdad

En Uruguay, el pontífice visitó uno de los barrios más peligrosos de Montevideo para llamar la atención sobre las muertes de niños atrapados en la violencia relacionada con el narcotráfico.

También pidió solidaridad con las personas que viven solas y quienes sufren situaciones de vulnerabilidad. Calificó de “dolorosas” las elevadas tasas de suicidio del país y reclamó mayor respeto hacia las mujeres.

En Argentina, las celebraciones religiosas reunieron a unos seis millones de personas. Las misas en Buenos Aires y Luján congregaron a más de 2,5 millones cada una, las mayores concentraciones de su pontificado hasta ahora.

El recibimiento estuvo marcado por la emoción de miles de peregrinos que durante años habían esperado el regreso de un papa, tras el fallecimiento de Francisco.

León XIV también visitó la cárcel de Devoto, donde transmitió un mensaje de esperanza a los reclusos, y un centro para personas con discapacidad. En este último lugar sostuvo que el progreso de una nación debe medirse por el trato que brinda a sus ciudadanos más vulnerables.

Regreso a Perú y reencuentro con víctimas de abusos

La etapa más emotiva de la gira fue su regreso a Perú, país donde ejerció como obispo Robert Francis Prevost y desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa.

Unas tres millones de personas salieron a las calles de Lima para recibirlo. Ante la multitud, el pontífice reconoció la influencia que tuvo el país en su formación religiosa y expresó: “Regreso (...) a mi patria”.

En distintas localidades, los asistentes corearon “El papa es peruano”, mientras antiguos conocidos y colaboradores lo recibieron durante su recorrido.

Durante la visita también se reunió con víctimas de abusos cometidos por integrantes del clero, incluidas personas vinculadas con Sodalitium Christianae Vitae, una organización católica que fue disuelta.

León XIV reconoció el «dolor» provocado por esos abusos y afirmó que la Iglesia debe realizar «reparaciones» a las víctimas, además de promover una cultura de prevención y protección.

De los Andes a la Amazonía

Uno de los tramos más exigentes de la gira ocurrió cuando el pontífice se trasladó, en una misma jornada, desde el desierto de Chiclayo hasta la altura de Cusco y posteriormente a la cálida y húmeda región amazónica.

En Pucallpa, advirtió sobre las consecuencias de la destrucción ambiental para la selva tropical y las comunidades que dependen de sus recursos.

También denunció las condiciones de abandono que enfrentan numerosos pueblos indígenas.

“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente”, expresó. “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, añadió.

Este lunes, antes de regresar al Vaticano, León XIV visitará un centro para adultos mayores y celebrará una última misa en Lima.

El diagnóstico de cáncer del pontífice, ocurrido menos de 18 meses después del inicio de su papado, generó preocupación dentro de la Iglesia católica sobre las posibles consecuencias para su salud y su capacidad de cumplir con las exigencias del cargo.

Por eso, la gira sudamericana fue observada como una prueba de su recuperación y de las condiciones físicas con las que afrontará los próximos años de pontificado.

Durante el recorrido, León XIV dejó claro que ni la edad ni los problemas de salud detendrán su compromiso religioso.

Para Allen, el regreso a América Latina le permitió reconectarse con sus raíces y con las comunidades que marcaron su trayectoria antes de llegar al Vaticano.

La especialista considera que el viaje podría representar el comienzo de una nueva etapa para el pontífice: «Creo que estamos viendo comenzar un nuevo capítulo del pontificado del papa León», afirmó.