Papa León XIV llama a oír el ‘grito de la tierra’ en la Amazonía peruana

Pucallpa, Perú. El papa León XIV llamó este domingo a escuchar el “grito de la tierra” y “de los pobres” ante la explotación que amenaza a la Amazonía, en un severo discurso en la selva de Perú, tras haber desafiado más temprano la altura de la andina Cusco.

El líder de los 1.400 millones de católicos, que vivió casi dos décadas en Perú, también pidió “justicia” para los líderes indígenas asesinados por defender sus tierras y denunció el “abandono” de las comunidades autóctonas por parte del Estado.

Tras haber empezado el día en Chiclayo, donde había sido obispo, León XIV voló desde Cusco, a 3.400 metros de altitud, a la calurosa Pucallpa, una importante ciudad en medio de los bosques tropicales, convertida en el epicentro de la deforestación en el país.

Fue la jornada más agotadora de una intensa gira de 12 días que incluyó Uruguay y Argentina y que concluirá este lunes en Lima, un mes después de haber sido operado de un cáncer en el pulmón.

“¡El papa, el papa, en tierra colorada!”, gritaban unos niños al recibirlo en el aeropuerto de Pucallpa. Varias comunidades indígenas, en sus trajes típicos, esperaban su paso en un bulevar.

La temperatura alcanzó los 36 °C y un camión de bomberos arrojaba chorros de agua para refrescar a los fieles.

“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”, dijo el sumo pontífice.

Al lado del caudaloso río Ucayali, se refirió a las “heridas” dejadas por la “deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas” por la minería “irregular” y los derrames de petróleo “que no son accidentes fortuitos”, así como a la captación de jóvenes por parte del narcotráfico.

Perú perdió 3,2 millones de hectáreas de bosques entre 2001 y 2024, una superficie del tamaño de Bélgica, según el gobierno peruano.

(JUAN SANTY/AFP)

“Justicia”

Lissete Mendoza, una enfermera de 41 años, fue a ver al papa con sus dos hijos. Agradeció que “haya volteado a mirar a los pueblos indígenas” que “muchas veces” son “vulnerados, humillados”.

En el país, entre 2012 y 2025, fueron asesinadas o desaparecieron al menos 66 personas por proteger el ambiente y territorios ancestrales.

“Incluso defender la propia casa puede costar la vida”, dijo León XIV. “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, agregó.

El papa, tras escuchar los testimonios públicos de representantes indígenas, también denunció la histórica exclusión de estas poblaciones.

“Es inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”, dijo el sumo pontífice, quien también denunció la “corrupción” y la “arbitrariedad”.

El papa voló temprano desde Chiclayo a las alturas de Cusco, la antigua capital de los incas, toda una prueba para su salud y en especial para sus pulmones.

En Saqsaywaman, una imponente fortaleza inca de piedras enormes, lo recibieron unos 100.000 fieles, según el Vaticano, muchos de ellos indígenas vestidos de coloridos ponchos y polleras, que oyeron su discurso bajo una lluvia.

“Es innegable la belleza de este lugar (...). Saqsaywaman, como un altar de piedra, se eleva hacia el cielo andino, a donde los antiguos subían buscando lo divino”, dijo León XIV entre las verdes montañas que lo rodeaban, vinculando la cultura precolombina con la católica.

Kelvin Pfuyo, un ingeniero civil de 35 años, celebró ese sincretismo en el lugar. “Como cristiano, católico, andino más que todo” experimento una “conjunción entre la religión católica y las creencias andinas”, comentó.

La cirugía que sufrió Robert Prevost a mediados de octubre puso en duda por varios días la viabilidad de la travesía. Pero no modificó su exigente programa y en su paso por Perú, su patria adoptiva, no mostró signos de agotamiento.

En su viaje por Sudamérica, buscó reavivar la fe en una región donde los católicos se reducen. Centró sus discursos a defender a los pobres, denunció la violencia y lamentó la caída de la natalidad.