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El Mundo

Papa León XIV llama a oír el ‘grito de la tierra’ en la Amazonía peruana

Pontífice visitó la ciudad de Cusco en Perú antes de adentrarse en la cuenca amazónica en última parte de su gira por Sudamérica

El Papa León XIV recibe obsequios y representantes de los pueblos amazónicos durante un encuentro con misioneros y representantes de comunidades amazónicas en el malecón de Puerto Callao, en Pucallpa (Perú), este 15 de noviembre de 2026.
El Papa León XIV recibe obsequios y representantes de los pueblos amazónicos durante un encuentro con misioneros y representantes de comunidades amazónicas en el malecón de Puerto Callao, en Pucallpa (Perú), este 15 de noviembre de 2026. HUGO ALEJOS
AFP