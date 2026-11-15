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El Mundo

Papa León XIV llega a Cusco, a 3.400 metros de altitud en Perú, un mes después de su operación

En su viaje por Sudamérica, León XIV buscó reavivar la fe en una región donde los católicos se reducen

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El papa León XIV llegó este domingo 15 de noviembre a Cusco. JUAN SANTY
AFP