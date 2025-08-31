El Mundo

La salud está ‘bajo ataque’ en EEUU, según exdirectores de principal agencia sanitaria

Expertos de alto nivel que renunciaron al CDC denuncian la politización del organismo

Expertos de alto nivel que renunciaron recientemente a sus cargos en la principal agencia de salud pública estadounidense denunciaron el domingo la creciente politización del organismo, advirtiendo sobre una caída del “muro” entre ciencia e ideología.








