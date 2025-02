La NASA aumentó las probabilidades de impacto del meteorito 2024 YR4 y crece la preocupación

Las posibilidades de que un asteroide impacte contra Tierra en 2032 aumentaron en las últimas horas, según los científicos. La NASA actualizó sus estimaciones de riesgo de impacto del asteroide 2024 YR4 al 2,6%, lo que equivale a una probabilidad de 1 entre 38. Se trata de la tasa más alta jamás registrada de posible colisión con un objeto de este tipo.

El asteroide 2024 YR4 fue descubierto en diciembre de 2024 y, desde entonces, fue monitoreado de cerca por telescopios de todo el mundo. Si bien las probabilidades de impacto son bajas, no deja de presentar un riesgo a seguir de cerca.

El asteroide 2024 YR4 fue descubierto en diciembre de 2024. (Foto de ARCHIVO) Reacreación de un asteroide cerca de la Tierra

La amenaza en cuestión tiene un diámetro estimado de entre 40 y 90 metros y, si impactara contra la Tierra, podría liberar energía equivalente a 7,7 megatones de TNT (trinitrotolueno, unidad utilizada para medir la potencia de las explosiones), suficiente para destruir una ciudad. De hecho, existe un antecedente que muchos toman como un escenario posible: hace 116 años el bólido de Tunguska cayó en el bosque de Siberia, en una de las zonas más despobladas del país para esa época. El choque ocasionó una destrucción de 2150 kilómetros cuadrados y devastó una de las reservas verdes más importantes del planeta.

Ahora, desde su descubrimiento, las probabilidades de colisión se fueron incrementando: inicialmente era de 1 en 83; luego de 1 en 67; 1 en 53; más tarde, de 1 en 43 y ahora de 1 en 38. La Agencia Espacial Europea (ESA) tiene cálculos ligeramente diferentes, cifrando la probabilidad de impacto en un 2,41%.

A pesar del aumento progresivo de la probabilidad, esto no significa necesariamente que sea más probable que el asteroide impacte la Tierra. “El hecho de que la probabilidad haya aumentado en la última semana no significa que seguirá aumentando”, dijo, a New Scientist, Hugh Lewis, de la Universidad de Southampton en el Reino Unido.

En abril, el asteroide pasará detrás del Sol y se volverá invisible para la mayoría de los telescopios terrestres. “Cualquier observación realizada antes de esa fecha ayudará a refinar su órbita y mejorar las predicciones”, acotó Lewis. “Esto no significa, sin embargo, que la probabilidad de impacto vaya a disminuir antes de abril. Podría seguir aumentando e, incluso entonces, el asteroide podría acabar pasando lejos de la Tierra”, sumó.

Una vez que 2024 YR4 desaparezca de la vista, solo habrá nueva información disponible cuando reaparezca en 2028. Aun así, los científicos ya están analizando datos pasados ​​con la esperanza de encontrar registros olvidados que puedan ayudar a mejorar sus cálculos.

Una de las esperanzas de la comunidad científica es que el telescopio espacial James Webb proporcione datos sobre el tamaño y la composición del asteroide en los próximos meses. Esto ayudará a determinar si sobreviviría a la entrada en la atmósfera de la Tierra y cuál sería el impacto de una posible colisión.

“Esto nos ayudará a decidir qué hacer al respecto, porque un asteroide rocoso es muy diferente de uno con una alta concentración de hierro”, dijo Lewis.

Un asteroide rico en hierro representaría una amenaza mayor, ya que un objeto rocoso podría romperse antes de tocar el suelo. “La masa hace una gran diferencia en la cantidad de energía que se libera y en si la atmósfera sería capaz de disiparla”.

¿Dónde podría caer el meteorito en 2032?

La comunidad científica continúa monitoreando el 2024 YR4 para determinar si es necesaria alguna intervención para evitar el impacto. Si cae a la Tierra, la ubicación del impacto determinará la magnitud del daño. Por ahora, lo que se sabe es que la roca espacial corre el riesgo de caer en una región del globo que incluye a India, Pakistán, Bangladesh, Etiopía, Sudán, Nigeria, Venezuela, Colombia y Ecuador.