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La historia detrás de una de las pocas ciudades que quedaron congeladas en el tiempo: luce igual que en 1960

Ubicada en California, Palm Springs resguarda su arquitectura de los años 1960 con normas urbanas y proyectos de restauración

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Por La Nación / Argentina / GDA
Palm Springs destaca por su arquitectura mid-century modern. La ciudad protege su imagen urbana con políticas de conservación y turismo.
Palm Springs destaca por su arquitectura mid-century modern. La ciudad protege su imagen urbana con políticas de conservación y turismo. ( Domenico Convertini/Wikimedia Commons)







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